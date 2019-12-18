Зеленский раскритиковал "митинг с боем" в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на акции протеста в Киеве, касающейся земельной реформы, звучат голоса не фермеров, а политические лозунги, в результате чего пострадали и митингующие, и полицейские.

«На митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны», — написал Зеленский в Facebook.

«Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе», — добавил он.





Зеленский считает, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон, но каждый имеет право на мирное собрание и высказывание своего мнения. Зеленский также добавил, что каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой.

17 декабря в Киеве полиция слезоточивым газом и дубинками разогнала многотысячную акцию протеста под стенами Верховной рады Украины. По сообщениям украинской прессы значительную часть участников митинга составляли представители радикальных и националистических группировок, и именно они начали стычки с полицией. Ответной реакцией стал снос палаточного лагеря, который активисты успели соорудить под стенами парламента. Официальный повод акции – протест против открытия рынка земли на Украине, соответствующий законопроект украинские депутаты собирались принять в тот день. По заявлению МВД Украины, в результате происшествия пострадали 17 сотрудников полиции, еще двое гражданских лиц обратились в больницу за медицинской помощью. 26 активных участников акции доставили в полицию.