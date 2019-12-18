Истребитель Су-57 успешно повторно испытан в Сирии

Минобороны РФ повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, все запланированные задачи успешно выполнены. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

"Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", – сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".

Он сообщил, что в целом авиационные соединения и воинские части за год получили 139 современных летательных аппаратов.

По словам начальника Генштаба, планово развиваются силы общего назначения. "Опыт последних вооруженных конфликтов, и в особенности операции по борьбе с террористами на территории Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы огневого поражения противника, – подчеркнул начальник Генштаба. – Для повышения эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования".

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.



