СМИ назвали двух кандидатов в послы США на Украине

Газета Politico назвала претендентов на пост посла Соединенных Штатов на Украине, который заменит Мари Йованович.

"Среди тех, кем предполагается заменить Йованович – генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, 40-летний ветеран армии, который сейчас является директором аффилированного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии, согласно нескольким людям, ознакомленным с поиском", – говорится в статье, размещенной на сайте издания 17 декабря.

В материале отмечается, что президенту США Дональду Трампу "нравится Дейтон", и бывший генерал "готов взяться за работу".

Другим вероятным кандидатом на замену Йованович является Филип Рикер, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, сообщает Politico. Рикер – карьерный сотрудник Дипломатической службы, который также дал показания в конце октября.

Мари Йованович была отозвана в США в связи с процедурой импичмента президента США, она дала показания в Конгрессе против Дональда Трампа. Его обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью получения компромата на Хантера Байдена, сына Джо Байдена, потенциально главного конкурента Трампа на выборах главы государства в 2020-м году.



