Забудьте про электромобили: исследователи предрекают эру электровелосипедов

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Электроскутеры и элекровелосипеды, а вовсе не электромобили будут в ближайшие годы доминировать на улицах городов. Уже сейчас во многих странах Европы все больше людей предпочитают велосипеды и скутеры, даже если они не оборудованы электромоторами.

В ближайшие пять лет продажи электровелосипедов могут достичь 40 миллионов штук в год, в то время как продажи электромобилей ожидаются на уровне 12 миллионов, пишет The Verge, ссылаясь на исследование авторитетного агентства Deloitte. Развитие технологий, позволяющих делать более компактные и легкие аккумуляторы и электромоторы, а также явные преимущества, которые дают велосипед или скутер в условиях городского движения, по мнению исследователей, уже сегодня приводят к росту рынка двухколесного электротранспорта в некоторых странах до 50 процентов ежегодно.

Этому способствует не только более низкая по сравнению с электромобилями цена, но и общая тенденция к изменению отношения потребителей к автомобилям в целом. Сегодня все больше людей, особенно живущих в городах, предпочитают альтернативные способы использования автотранспорта, такие как аренда, каршеринг, подписка, а не покупка или даже лизинг.





В этом смысле велосипед или электроскутер гораздо предпочтительнее в качестве личного и собственного транспорта, чем автомобиль. Они не только дешевле сами по себе, но и значительно экономичнее в эксплуатации, на них меньше или вообще отсутствуют налоги, а в большинстве стран не нужны даже права. Не говоря уже о том, что «эксплуатация» велосипеда дополнительно приносит пользу здоровью, давая столь необходимую горожанину физическую нагрузку.

Несмотря на то, что велосипедами и скутерами тоже можно воспользоваться в сервисах шеринга или проката, все же, по мнению исследователей, этот вид транспорта, скорее всего, горожане будут приобретать в собственность.

В исследовании Deloitte приводятся примерное количество двухколесного электротранспорта в мире: на 2019 год это около 200 миллионов единиц. Большинство из них приходятся на Азию, особенно на Китай, но количество электроскутеров и электровелосипелов на душу населения быстро растет и в Европе. По оценкам Deloitte, к 2023 году в мире будет уже 300 миллионов электробайков, то есть их парк вырастет на 50 процентов.

Интересно, что велосипедами увлечены не только жители южных и по большей части бесснежных стран Европы. Самый высокий процент горожан, пользующихся велотранспортом для ежедневных поездок – в Голландии, причем ездят там на них круглый год. Следом идут скандинавские столицы Хельсинки, Стокгольм и Осло, а тут уже на теплый климат ссылаться не получится.

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