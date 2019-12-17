С ножом и автоматом. На Савушкина опустошили кассу банка, куш - около пяти миллионов

Двое вооруженных мужчин угрожали сотрудникам банка на улице Савушкина в Петербурге вечером 17 декабря. Задуманное им удалось.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, около восьми часов вечера двое вооруженных налетчиков напали на офис банка, при себе у них был нож и нечто, похожее на автомат.

По данным "Фонтанки", унесли они не меньше пяти миллионов. Поводом для открытия сейфа стало лезвие на лице кассира, упиралось оно практически в глаз сотрудницы банка «Восточный» на улице Савушкина, дом 12.

Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решён. Налетчиков ищут.



