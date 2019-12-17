Жителям Приморского района не удалось отстоять лося. Зверя усыпили

Сбитого на Коннолахтинском проспекте в Петербурге лося усыпили вечером 17 декабря. Собравшихся вокруг зверя неравнодушных горожан от спасательной операции отстранили.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, к десяти часам вечера судьба лося была решена – специалисты-ветеринары не дали ему шансов на восстановление и усыпили зверя. По словам очевидцев, вокруг раненого животного собрался не один десяток сочувствующих и все они предлагали иные варианты решения вопроса. «Мы даже нашли рентгенолога, который приедет с аппаратом и даст оценку ситуации. Звонили в конюшни, многие сказали что шансов мало, но попытаться всегда можно, вдруг у него вывих или незначительный перелом. А они сразу убили», – резюмируют очевидцы.

Они также отметили, что животное убили выстрелом, при этом всех присутствующих «разогнали».

В региональном управлении ГИБДД отметили, что в аварии, кроме лося, никто не пострадал.

Зверя сбили на Коннолахтинском проспекте около семи часов вечера. Сохатый был в сознании и вертел головой, но ветеринары вынесли ему приговор – такого размера животное, по их словам, выходить невозможно.



