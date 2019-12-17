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17.12.2019 23:12
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8 полицейских задержали одного участника акции на Невском против ввоза «урановых хвостов» в РФ

Активист «Гринпис» Рашид Алимов задержан сотрудниками полиции после акции экологов «Россия – не ядерная свалка», которая прошла днём во вторник, 17 ноября, на Невском проспекте у Гостиного Двора. О задержании эколог рассказал «Фонтанке» из полицейского автомобиля.

«Уже вечером ко мне домой пришли восемь сотрудников правоохранительных органов. Задержали в парадной. Невежливо пригласили проехать в 28-ой отдел полиции. По словам полицейских, меня подозревают в нарушении статьи 7.1 Кодекса об административных правонарушениях – Самовольное занятие земельного участка (максимальная санкция для физлиц – штраф не менее пяти тысяч рублей – прим.ред.). Это просто экзотика! Из участников перформанса задержан только я. Пока стояли около отдела в машине, двое вежливых полицейских рядом со мной обсуждали статью «мелкое хулиганство». Сейчас уже завели в отделение», – рассказал Рашид Алимов.

Во время перформанса против ввоза в Россию из Германии обеднённого гексафторида урана (ОГФУ), который экологи называют «радиоактивными отходами», Алимов стоял с транспарантом «Россия – не ядерная свалка». За спиной эколога, прямо вдоль трёхметрового Деда Мороза и праздничной ёлки у центрального входа в Гостиный Двор, группа молодых людей выставила 11 металлических бочек украшенных знаком радиоактивности и буквами, которые складывались в поздравление «с новым годом». Через час охрана универмага унесла бочки на территорию магазина. Их судьба экологам неизвестна. На Невском проспекте никто из участников акции задержан не был.

Смотреть в новом окне Гринпис Россия


В среду 11 декабря группа депутатов петербургского парламента обратилась  к президенту России с просьбой содействовать прекращению перевалки «урановых хвостов» через порт Петербурга в непосредственной близости от жилых домов. В конце ноября «Росатом» признал  перевалку радиоактивных материалов через Петербург, но заверил яблочника Бориса Вишневского, что риск ЧП исключён, так как правила транспортировки ОГФУ точно такие же, как для более радиоактивных материалов.

Очередной рейс с 600 тоннами «урановых хвостов» прибудет в Петербург в ближайшие дни. Экологи ранее смогли заснять погрузку контейнеров с ОГФУ в порту Амстердама на борт сухогруза «Михаил Дудин». Нынешний рейс уже десятый в 2019 году. «Росатом» не раскрывает параметры новых контрактов на ввоз ОГФУ. По данным экологов это 12 000 тонн. Официально радиоактивные материалы поступают на переработку и в пресс-релизах госкорпорации называются «ценным сырьём для атомной энергетики будущего». Зелёные утверждают, что до 90% ввозимых материалов остаются на вечное хранение в РФ. По контрактам, действие которых закончилось ещё десять лет назад, в Россию было ввезено около 100 000 тонн «урановых хвостов». С учётом собственных накопленных запасов в России находится около 40% всех мировых объёмов ОГФУ, или более 1 млн тонн. По планам «Росатома» они должны быть переработаны не ранее 2080 года.

Глава фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Петербурга Александр Тетердинко во вторник 17 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» заявил, что ввоз «урановых хвостов» объясняется рыночными соображениями.

«Это рынок. Понимаете, для одной атомной станции, это отходы её деятельности, а после переработки это уже не отходы, а это материалы, которые можно обратно вернуть на рынок, продать, в том числе за рубеж. Это достаточно выгодный рынок. Мы ничего у себя не складируем. Это вообще запрещено законодательством. Мы их закупаем, перерабатываем, и продаём, – заявил парламентарий в прямом эфире и призвал критиков происходящего задуматься о стоимости электроэнергии у себя дома. – Тогда давайте поставим вопрос о том, что все атомные станции в стране закроем! Атомная энергетика – это относительно дешёвый способ получения электроэнергии. Если бы не АЭС в Сосновом Бору электричество для петербуржцев стоило бы раза в два дороже».

По словам Тетердинко, сегодня группа депутатов Заксобрания побывала на заседании общественного совета при «Росатоме» по данной проблематике и в среду 18 декабря они расскажут об итогах, если журналистам во время пленарного заседания, если их об этом спросят.

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