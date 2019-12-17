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Бизнес
17.12.2019 22:27
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Госзаказчиков освободили от публичного обсуждения строительных подрядов

Государственные заказы в сфере капитального строительства и реконструкции на сумму до 2 млрд рублей можно будет размещать без предварительного общественного обсуждения. Новый порядок их проведения подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно действующим правилам, публичные обсуждения предписывается организовывать при начальной цене контракта свыше миллиарда рублей. Исключение составляют государственный оборонный заказ, повторные конкурсы и аукционы, запросы предложений и котировок, а также закрытые процедуры заключения контракта.

Новая редакция регламента, вступающая в силу с 1 января, разрешает не проводить общественное обсуждение также в случае, если начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу не превышает двух миллиардов рублей.

Обновленные правила существенно проще действующих. В частности, исключено двухэтапное обсуждение. Направлять свои предложения и замечания с даты размещения сообщения о закупке в Единой информационной системе на равных условиях вправе все граждане, компании, государственные органы и органы местного самоуправления, прошедшие регистрацию и авторизацию на официальном портале. Отправленные сообщения размещаются в специальной закрытой части – в течение дня оператор обязан провести их проверку на отсутствие ненормативной лексики и опубликовать в  открытой части портала. В свою очередь государственный заказчик в двухдневный срок обязан разместить ответ на предложение, которое автоматически направляется его автору на указанный при регистрации адрес электронной почты. «По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке или отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае отмены определения поставщика общественное обсуждение заканчивается», – отмечается в положении.

В настоящее время на официальном портале обсуждается 347 текущих процедур, в том числе 19 заключаемых в Санкт-Петербурге контрактов. В частности, зафиксировано нарушение сроков проведения дискуссии в отношении подряда на строительство реабилитационно-восстановительного отделения клиники и общежития-гостиницы НИИ им. Г.И. Турнера на 1,8 млрд рублей, размещение которого приостановлено.


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