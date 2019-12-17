"Как там с реакцией у мирового правозащитного движения?" Захарова отреагировала на разгон акции протеста в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вечером 17 декабря прокомментировала события в Киеве, где полиция слезоточивым газом и дубинками разогнала акцию многотысячную протеста под стенами Верховной рады Украины.

«Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти "соблюдать пропорциональность" при разгоне протестующих?», — написала Захарова в Facebook.

Стоит отметить, что сообщениям украинской прессы, значительную часть участников митинга составляли представители радикальных и националистических группировок, и именно они начали стычки с полицией. Ответной реакцией стал снос палаточного лагеря, который активисты успели соорудить под стенами парламента.





Добавим, что официальный повод акции – протест против открытия рынка земли на Украине, соответствующий законопроект украинские депутаты собирались принять сегодня.

По заявлению МВД Украины, в результате происшествия пострадали 17 сотрудников полиции, еще двое гражданских лиц обратились в больницу за медицинской помощью. 26 активных участников акции доставили в районное управление для выяснения всех обстоятельств.