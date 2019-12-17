Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Верхняя палата парламена США – Конгресс – приняла оборонный бюджет страны на следующий год. Он создает новую ветвь вооруженных сил и предусматривает санкции к строителям "Северного потока-2".

Как сообщает CNN, законопроект был принят 86 голосами против 8, и теперь законопроект направляется президенту Дональду Трампу за его подписью. Законопроект был принят Палатой представителей – нижней палатой Сената США – на прошлой неделе с голосованием 377-48.

Как сообщалось ранее, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода "Северный поток-2", а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Строителям газопровода осталось построить участок магистрали по дну территориальных вод Дании, около 100 км и санкционный режим в отношении компаний, занятых в проекте, может так и не наступить.



