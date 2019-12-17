«Лучших времён уже не будет». В Лаппеенранте закрывается преемник аутлета Grand Orchidee

Торговый центр Milano Fashion Centre, открывшийся в марте в 2019 года на месте Grand Orchidee недалеко от российской границы в финской Лаппеенранте, заявил о техническом банкротстве.

Фирма Trendy Italy Oy планирует закрыть свой брендовый магазин и съехать из арендуемого у Atma Trade Oy помещения к середине 2020 года, сообщили «Фонтанке» представители компании.

Гендиректор Trendy Italy Oy, итальянец Сальваторе Колетта, ранее пробовавший себя в петербургском порнобизнесе, в декабре 2018 года жаловался на недостаточную покупательскую способность россиян и низкие продажи аутлета Grande Orchidee Brand Outlet. Тогда он заявил, что «аутлет-бизнес терпит не лучшие времена во всей Европе», поэтому он хочет заняться открытием шоу-рума с несколькими брендами в Милане и дистрибуцией брендовой одежды из Милана в Россию.

Однако вместо этого в марте 2019 года на месте увядшей «Орхидеи» Колетта открыл Milano Fashion Centre – на этот раз в формате торгового центра премиум-сегмента. Сейчас компания называет причиной проблем конкуренцию с аутлетами. «Также на закрытие повлияло снижение потока туристов в связи с ужесточением выдачи финских туристических виз», – уверяют в компании. Однако, как следует из данных Погранохраны, турпоток россиян в этом году вырос на 18%, а спрос на визы – на 19%.





По данным финского реестра, выручка Trendy Italy Oy в 2018 году составила 2,4 млн евро (2,6 млн в 2017-м), но компания вышла в убыток в 2 тыс. евро (в 2017-м прибыль была на уровне 226 тыс.).

Сейчас акционерами Trendy Italy Oy являются, помимо итальянского гражданина Сальваторе Колетты, петербургский бизнесмен, бывший торговец рыбой Арджа Джияд, а также Мохамед Дарвич (ему же принадлежит гипермаркет «Лапландия» (Laplandia Market) рядом с МАПП "Нуйямаа-Брусничное"). Все трое познакомились в Петербурге. При этом Дарвич и сдаёт здание бывшей Grande Orchidee площадью 3,5 тыс. кв. м через Atma Trade Oy.

В разговоре с «Фонтанкой» Дарвич заверил, что заявление о банкротстве – не маркетинговый ход для привлечения россиян, он хочет разорвать договор с партнёрами по Trendy Italy из-за долгов перед его основным бизнесом (Atma Trade Oy), более того, подать на них в суд. О том, подана ли уже заявка на банкротство, бизнесмен не в курсе – объясняет, что стал совладельцем «малознакомой компании», «чтобы было спокойнее» сдавать здание ТЦ.

«У них нет ресурсов платить за аренду и по другим счетам, так продолжается уже два года, и дела идут всё хуже. Есть некоторые долги за товар и рекламу, которые мы поставили… Капитализация равна долгам, есть опасность, что мы (Atma Trade Oy. – Прим. Ред.) ничего не получим – последние месяцы Trendy Italy идёт в минус – говорит Дарвич. – По выручке не очень заметно, а по прибыли – минус 40% в сравнении с прошлым годом. Я сказал: "Или закрывайтесь, или подадим в суд"».

Что станет с самим зданием, в строительство которого в 2013 году было вложено 11 млн евро, бизнесмен пока не знает. Пусть лучше стоит пустым, рассуждает он.

«Я больше не хочу сдавать его в аренду, для меня Trendy Italy – мизерный бизнес в сравнении с Atma Trade, они всё равно не платят. В прошлом году они меняли концепцию – делали из аутлета бутик, это была последняя попытка. Но лучших времён уже не будет. В 2021 году, может быть, восстановлю Grande Orchidee, а может быть, там будет супермаркет Laplandia», – говорит Дарвич. Продажа и долгосрочная аренда тоже не исключается.