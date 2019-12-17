Из-за забастовок поезд Москва - Париж отправят в Страсбург

Непрекращающиеся акции протеста во Франции вмешались в расписание поездов.

В связи с проведением забастовок работников транспортной отрасли Французские железные дороги (SNCF) информируют об изменении маршрута движения поезда № 23/24 Москва – Париж, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД) вечером 17 декабря.

"Так, поезд № 23 Москва – Париж отправлением 17 декабря проследует до Страсбурга. Пассажиры, оформившие билеты до Парижа, будут доставлены до станции назначения на скоростном поезде TGV", – говорится в сообщении.

РЖД также отмечает, что представители зарубежных железных дорог будут своевременно уведомлять российских пассажиров об изменениях, а на вокзалах для лучшего ориентирования будет организовано дополнительное информирование. А также приносит извинения пассажирам.

Во Франции продолжаются масштабные протесты против проекта пенсионной реформы.



