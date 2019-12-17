Гидам готовят естественный отбор. В Госдуму внесен закон о регулировании деятельности экскурсоводов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, регулирующий деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства 17 декабря.

Согласно документу, услуги экскурсовода и гида-переводчика на туристских маршрутах будут смогут оказывать граждане России, прошедшие аттестацию. Предлагается установить критерии оценки и требования к образованию, стажу работы, а также к наличию профессиональных знаний и навыков.

Аттестации будут проводить власти регионов, отвечающие за туризм. Оценку экскурсоводам, работающим в нескольких регионах, дадут межрегиональные аттестационные комиссии. Гиды должны будут подтверждать квалификацию раз в пять лет.

По мнению разработчиков документа, нововведения позволят защитить туристов от некачественной информации, обеспечить безопасность, а также создать прозрачный и контролируемый рынка экскурсионных услуг.

С инициативой запретить иностранцам водить экскурсии по Северной столице ранее выступали петербургские депутаты. Причиной стали жалобы профессиональных гидов-переводчиков на китайских экскурсоводов-нелегалов, которые рассказывают туристам не самые достоверные сведения.



