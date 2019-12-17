Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +3
$ 62.53р
69.68р
21:44 17.12.2019
Расширенный поиск

Город
17.12.2019 20:58
Печать

В «Метрострое» объяснили, почему назначили директором Сергея Харлашкина. Дело в деньгах

Смольный пообещал решить финансовые проблемы «Метростроя» с погашением долгов по зарплате, поэтому члены совета директоров компании проголосовали за кандидатуру председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергея Харлашкина. Об этом 17 декабря «Фонтанке» сообщил председатель совета директоров ОАО «Метрострой» Александр Петров.

«На сегодняшнее заседание совета директоров был приглашён Сергей Викторович Харлашкин. За 1,5 часа до начала мероприятия он подтвердил, что приедет и расскажет членам совета о том набор действий, которые предпримет, чтобы вывести компанию из кризиса. В процессе заседания выяснилось, что Сергей Викторович не приедет, хотя он дал обещание Вадиму Николаевичу Александрову, что будет присутствовать лично. Поскольку Сергей Викторович не приехал, на вопросы совета директоров отвечал его заместитель, также входящий в состав совета Иван Каргин. Первый вопрос, который интересовал собравшихся: каким образом планируется погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками компании «Метрострой», ее дочерних и субподрядных организаций? —повествует Петров, — Каргин сообщил, что КРТИ готовит постановление правительства о перераспределении финансирования и оплаты контрактов ОАО «Метрострой». В частности, по его словам неосвоенные деньги с Невско-Василеостровской линии (за строительство станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» – Прим.ред.) будут перенесены на оплату работ по Красносельско-Калининской линии метро в размере 500 млн рублей. Это та сумма, которую можно выплатить ОАО «Метрострой» в рамках исполнения контракта по ККЛ. Этих денег хватит, чтобы реально закрыть задолженность по зарплате за октябрь-ноябрь месяц. С его слов, соответствующее постановление городское правительство планирует принять  до конца текущей недели. Важный нюанс – казначейство работает до 25 декабря, а значит, что до этой даты необходимо успеть завершить процедуру. Каргин заявил, что в КРТИ сделают все возможное, чтобы деньги были переведены до этой даты. Как минимум половина членов совета директоров утвердила кандидатуру Харлашкина Сергея Викторовича в качестве и.о. директора ОАО «Метрострой» именно из-за этой информации».

Кроме того, Петров отметил, что в ходе собрания совета директоров обсуждался еще один вопрос- голосование акционеров «Метростроя» в феврале 2020 года по утверждению директора компании.

«Изначально зампредседателя комитета имущественных отношений Александр Герман предложил провести будущее голосование по вопросу о главе компании в феврале 2020 года на собрании акционеров в заочной форме. Однако члены совета директоров сразу же настояли на личном присутствии кандидата», — сообщил председатель совета директоров ОАО «Метрострой. 

В итоге с 19 декабря компанию возглавит Сергей Харлашкин. Напомним, что действующий директор Николай Александров был арестован до февраля вместе с главой УПТК «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым. По версии управления Федеральной службы безопасности, трое фигурантов вступили в сговор с целью заключения подложного договора о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса. Стоимость контракта составила 178 млн рублей, а деньги ушли со счета «Метростроя» на счет БТР двумя траншами в ноябре 2017-го. Болотов якобы перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко, щебень не был поставлен.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      17.12.2019 18:00

      Новая квартира по новогодней цене

      Наступает время приятных сюрпризов и подарков. Время, когда в чудеса верят взрослые так же, как дети. В канун Нового года принято не только загадывать желания, но и строить планы. Мечтали об улучшении жилищных условий? Пора приступить к реализации мечты!
      Setl Group
      17.12.2019 16:38

      «Петербургская Недвижимость» открыла шоу-рум с мансардой в ЖК «Зеленый квартал»

      В жилом комплексе «Зеленый квартал на Пулковских высотах» начал работать уникальный шоу-рум: он располагается в просторной двухкомнатной квартире евроформата с мансардными окнами и открытой террасой.
      АО «Альфа-Банк»
      17.12.2019 15:49

      Альфа-Банк - лучший российский банк для корпоративных клиентов

      Альфа-Банк в очередной раз подтвердил статус ведущего корпоративного банка России, став лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019.
      ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
      17.12.2019 15:36

      Все в сад

      Строительная компания "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию здание детского сада в поселке Ленсоветовский. В настоящее время начинается процедура передачи детского учреждения в собственность Санкт-Петербурга.
      предоставлено компанией ARKAN
      17.12.2019 15:22

      ARKAN спас сразу два Range Rover Vogue

      В Петербурге началась охота на Land Rover. Системам ARKAN удалось предотвратить сразу несколько попыток угона этих автомобилей.
      СК «Инвестторг»
      17.12.2019 12:43

      СК «Инвестторг»: строительство ЖК «Европейский парк» идет полным ходом

      Продолжаются строительные работы на объектах компании «Инвестторг» в Кудрово. В частности, в ЖК «Европейский парк» монолитные работы выполнены на 100% в секциях 1-2.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      17.12.2019 11:33

      Более 80% операций клиенты Банка «Санкт-Петербург» проводят в онлайн-каналах

      Банк «Санкт-Петербург» подводит предварительные итоги цифровизации бизнеса в 2019 году.
      Setl Group
      17.12.2019 11:20

      Третий детский сад открылся в ЖК «Чистое небо»

      В жилом комплексе «Чистое небо» на севере города открылся третий муниципальный детский сад. Он рассчитан на 220 малышей. Для них в садике готов бассейн, а во дворе благоустроена большая игровая зона.
      АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      17.12.2019 10:38

      Компания «СТ-Новоселье» – обладатель золотого сертификата программы «Надежные организации строительного комплекса - 2019»

      Компания «СТ-Новоселье», входящая в объединение «Строительный трест», стала обладателем золотого сертификата программы «Надежные организации строительного комплекса – 2019», которая проводится в рамках премии «Российский строительный Олимп».
      ГК «Полис Групп»
      16.12.2019 17:28

      Школа на 1175 мест в ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп» готова

      В школе на 1175 мест в составе проекта ЖК «Краски лета» идут финальные отделочные работы. Высокую готовность объекта, а также сотрудничество девелопера с властями региона оценил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.
      фото предоставлено пресс-службой «Строительный трест»
      16.12.2019 16:59

      ЖК «Сосновка» – лауреат премии «КАИССА-2019»

      Жилой комплекс «Сосновка» от компании «Строительный трест» был признан лучшим проектом на рынке жилья бизнес-класса по итогам XXV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2019».
      pixabay.com
      16.12.2019 16:40

      МегаФон автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового робота

      МегаФон запускает новое облачное решение «Интеллектуальная обработка вызовов» на базе технологии искусственного интеллекта. Оно поможет бизнесу автоматизировать рутинные задачи сотрудников и сократить расходы на операционную деятельность.