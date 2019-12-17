В «Метрострое» объяснили, почему назначили директором Сергея Харлашкина. Дело в деньгах

Смольный пообещал решить финансовые проблемы «Метростроя» с погашением долгов по зарплате, поэтому члены совета директоров компании проголосовали за кандидатуру председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергея Харлашкина. Об этом 17 декабря «Фонтанке» сообщил председатель совета директоров ОАО «Метрострой» Александр Петров.

«На сегодняшнее заседание совета директоров был приглашён Сергей Викторович Харлашкин. За 1,5 часа до начала мероприятия он подтвердил, что приедет и расскажет членам совета о том набор действий, которые предпримет, чтобы вывести компанию из кризиса. В процессе заседания выяснилось, что Сергей Викторович не приедет, хотя он дал обещание Вадиму Николаевичу Александрову, что будет присутствовать лично. Поскольку Сергей Викторович не приехал, на вопросы совета директоров отвечал его заместитель, также входящий в состав совета Иван Каргин. Первый вопрос, который интересовал собравшихся: каким образом планируется погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками компании «Метрострой», ее дочерних и субподрядных организаций? —повествует Петров, — Каргин сообщил, что КРТИ готовит постановление правительства о перераспределении финансирования и оплаты контрактов ОАО «Метрострой». В частности, по его словам неосвоенные деньги с Невско-Василеостровской линии (за строительство станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» – Прим.ред.) будут перенесены на оплату работ по Красносельско-Калининской линии метро в размере 500 млн рублей. Это та сумма, которую можно выплатить ОАО «Метрострой» в рамках исполнения контракта по ККЛ. Этих денег хватит, чтобы реально закрыть задолженность по зарплате за октябрь-ноябрь месяц. С его слов, соответствующее постановление городское правительство планирует принять до конца текущей недели. Важный нюанс – казначейство работает до 25 декабря, а значит, что до этой даты необходимо успеть завершить процедуру. Каргин заявил, что в КРТИ сделают все возможное, чтобы деньги были переведены до этой даты. Как минимум половина членов совета директоров утвердила кандидатуру Харлашкина Сергея Викторовича в качестве и.о. директора ОАО «Метрострой» именно из-за этой информации».

Кроме того, Петров отметил, что в ходе собрания совета директоров обсуждался еще один вопрос- голосование акционеров «Метростроя» в феврале 2020 года по утверждению директора компании.

«Изначально зампредседателя комитета имущественных отношений Александр Герман предложил провести будущее голосование по вопросу о главе компании в феврале 2020 года на собрании акционеров в заочной форме. Однако члены совета директоров сразу же настояли на личном присутствии кандидата», — сообщил председатель совета директоров ОАО «Метрострой.

В итоге с 19 декабря компанию возглавит Сергей Харлашкин. Напомним, что действующий директор Николай Александров был арестован до февраля вместе с главой УПТК «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым. По версии управления Федеральной службы безопасности, трое фигурантов вступили в сговор с целью заключения подложного договора о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса. Стоимость контракта составила 178 млн рублей, а деньги ушли со счета «Метростроя» на счет БТР двумя траншами в ноябре 2017-го. Болотов якобы перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко, щебень не был поставлен.



