Госдепартамент США не смог заставить крупнейшие технологические компании порвать с Huawei

Власти США не смогли заставить свои крупнейшие технологические компании, в том числе AT&T и Verizon, согласиться на ряд требований и порвать отношения с Huawei.

Как утверждают источники Financial Times, Госдепартамент попросил операторов связи и производителей чипов утвердить свод принципов, который исключал возможность работы с китайскими компаниями. Один из собеседников издания уверен, что документ был направлен именно на Huawei, пишет 17 декабря Lenta.ru.

В документе значился отказ от покупок продукции у китайского бизнеса, нарушающего санкционный режим, к продукции которого имеют доступ китайские спецслужбы.

Однако представители отрасли решили проконсультироваться с юристами и выяснили, что такое сотрудничество может завершиться обвинениями по антимонопольному законодательству. Чтобы избежать наказания, компании вынуждены были отказаться от поддержки законов.

Вашингтон обвиняет Huawei в воровстве технологий и шпионаже, а также пытается заставить отказаться от сотрудничества с ним не только свои компании, но и зарубежные страны. Для этого США предлагают европейским производителям дешевые кредиты, которые позволят им конкурировать с китайским технологическим гигантом. Белый дом пытается ограничить компании из Китая в этой области последние два года. В отношении Huawei введены санкции, однако компания утверждает, что сумела преодолеть их последствия.



