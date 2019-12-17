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Доброе дело
17.12.2019 21:10
Печать

Будущие художники из Академии Штиглица расписали ёлочные игрушки для Детского хосписа

Студенты художественной Академии им. А. Л. Штиглица передали расписанные ёлочные игрушки ручной работы Санкт-Петербургскому Детскому хоспису.

Игрушки станут своеобразной наградой для тех, кто примет участие в проекте «Мечты сбываются» в поддержку детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также украсят ёлку в Детском хосписе.

Будущие художники из Академии Штиглица расписали ёлочные игрушки для Детского хосписа

«Эту акцию мы реализуем совместно с Академией уже на протяжении 6-ти лет. Её задачей является показать пациентам хосписа, что город знает о них, переживает и хочет сделать всё возможное, чтобы поддержать в трудную минуту. Вы делаете те вещи, которые помогают жить. Каждый шарик становится личным подарком и знаком конкретной благодарности для тех, кто присоединился к проекту «Мечты сбываются» и воплотил сокровенное желание неизлечимо больного ребёнка. Любой человек, который участвует в благотворительности, имеет право получить удовольствие от сделанного доброго дела», – сказал основатель и руководитель Санкт-Петербургского Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

Стать Дедом Морозом и исполнить мечту ребёнка может любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт мечтыдетеф.рф и воплотить мечту ребёнка. Контакты для связи: 8-800-333-90-06, dreams@kidshospice.ru.

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