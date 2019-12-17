«Они живы». Посол Великобритании в РФ объяснил, почему Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия сами не захотели встречаться с представителями российского посольства в Лондоне. Об этом 17 декабря заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

«Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор. Они живы, и Юлия Скрипаль даже выступала перед СМИ некоторое время назад и сделала все заявления, которые хотела сделать. И отец жив, он решил не встречаться с представителями СМИ, это его выбор. Они свободные люди. Наша задача – защитить их», – цитирует интервью Бристоу РИА Новости.

В настоящее время нет никакой информации о месте проживания Скрипаля. После ЧП в Солсбери британские власти объявили его отравленным нервно-паралитическим веществом и заявили, что поместили пострадавшего вместе с дочерью Юлией в некое тайное безопасное место. Вопрос места проживания Скрипаля поднимало и российское посольство в Лондоне, которое безуспешно пытается получить доступ к нему как к пострадавшему в Британии российскому гражданину. Все официальные просьбы и ноты британские власти оставили без ответа.



