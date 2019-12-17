«Он же живой». Жители Юнтолово переживают за судьбу сбитого лося, не надеясь на спасателей и ветеринаров

Сохатого сбили на трассе в Приморском районе Петербурга вечером 17 декабря. Зверь жив, но ходить не может. Скорей всего, лося усыпят.

Как рассказали «Фонтанке» обеспокоенные читатели, животное жители муниципального округа Юнтолово увидели на обочине Коннолахтинского проспекта около семи часов вечера. По словам очевидцев, у него сломаны ноги, но лось подает признаки жизни. Его сбил автомобиль, по некоторым данным водитель также не остался равнодушным и покидать место аварии не торопится. Подписчики группы «Юнтолово» сообщают, что вызвали спасателей, но при этом за судьбу зверя все равно переживают. «Они его увезут и все, что с ним будет дальше? Он же живой!», – нервничают петербуржцы.

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Обратились они за помощью и в центр помощи диким животным «Велес». Там «Фонтанке» подтвердили, что про лося знают, но на спасение у него, видимо, шансов нет. Лось взрослый, в руки человеку спокойно не дастся, «подвесить» его чтобы дать ногам восстановиться тоже маловозможно, тогда он не сможет есть. «Скорей всего его усыпят, иначе это мучение для животного», – добавили в центре.



