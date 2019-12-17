В Германии признали проблемы с прокладкой «Северного потока-2» из-за санкций США, которые могут вступить в силу на этой неделе

Правительство Германии признало, что из-за санкций США строительство газопровода «Северный поток-2» столкнется с новыми проблемами. Об этом говорится в докладе федерального министерства экономики и технологий, предназначенном для служебного пользования, пишет 17 декабря Lenta.ru со ссылкой на источники Bild.

В документе указано, что из-за ограничительных мер у оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, могут возникнуть проблемы с работой в водах Дании, поскольку санкции могут вступить в силу уже на этой неделе.

16 декабря стало известно, что Nord Stream 2 AG попросил у ведомства судоходства и гидрографии Германии разрешение на прокладку труб в зимние и весенние месяцы 2020 года. Оно потребовалось в связи с тем, что в нынешнем документе такие работы запрещены из-за угрозы зимующим в Балтийском море птицам.

Оператор обосновал просьбу слишком поздним разрешением со стороны Дании, а также угрозой американских санкций, которые могут затормозить работы. В ведомстве пообещали оперативно рассмотреть просьбу.

В оборонный бюджет США на 2020 год Конгресс заложил санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Эти меры могут коснуться судов-трубоукладчиков, без которых работы не завершить.



