СМИ назвали имя российского дипломата, высланного из ФРГ

СМИ назвали имя одного из двух российских дипломатов, которых выслали из ФРГ 4 декабря.

Его личность была раскрыта таблоидом Bild, пишет "Лента.ру". По данным немецкого издания, его зовут Евгений Суцкий, и он является военным разведчиком ГРУ (Главного управления Генштаба).

Сообщается, что в Берлине высланный сотрудник занимал должность заместителя военного атташе. Он якобы должен был лоббировать реализацию проекта «Северный поток-2», вербуя немецких чиновников.

Bild пишет, что Суцкий родился в 1984 году в городе Гуково Ростовской области, в 21 год он переехал в Москву, где учился в горном университете. Не позднее 2008 года он перешел в некую военную академию. Суцкий работал в берлинском диппредставительстве с 2017 года. Спецслужбы вели за ним наблюдение с июля 2019 года. Предположительно, он смог через бывшего кандидата от партии ХДС в бундестаг Салахдина Кобана познакомиться с членом фракции ХДС/ХСС в бундестаге Иоахимом Пфайффером, который занимается экономическими вопросами. При этом последний отрицает связь с Суцким.

12 декабря Москва ответила «зеркальными мерами» на «безосновательную» высылку российских дипломатов. Посол Германии в РФ был вызван в Министерство иностранных дел России, где его поставили в известность, что два немецких дипломата стали персонами нон грата.



