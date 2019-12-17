«Будет сидеть на миллиардах до второго пришествия Христа»: Церковь мормонов могла накопить свыше 100 млрд долларов на пожертвованиях

Церковь Иисуса Христа святых последних дней могла накопить около 100 миллиардов долларов на пожертвованиях и благотворительных взносах. По данным информатора-участника религиозной организации, эти деньги не были переданы по назначению и не облагались налогом.

Как 17 декабря отмечает The Washington Post, информация о финансовом положении мормонов поступила в виде жалобы в Налоговую службу США. Бумагу написал экс-сотрудник компании Ensign Peak Advisers, которая является инвестиционным подразделением общины. Свои показания он подтвердил под присягой.

Некоммерческие организации, в число которых входят религиозные общины, в США освобождаются от уплаты налогов. Единственное условие – компания может работать лишь в образовательной, благотворительной и религиозных сферах. По утверждению информатора, Ensign Peak Advisors, будучи зарегистрирована как вспомогательная организация мормонской церкви, эти условия не соблюдала: ежегодно на её счёт приходит около одного миллиарда долларов, которые руководство вкладывает в инвестиции. Эти деньги – лишь малая часть суммы, которую мормоны получают от своих прихожан. По данным The Washington Post, в год участники религиозной организации жертвуют около семи миллиардов доларов. При этом людей принуждают отдавать «десятину» – 10% от дохода – без оглядки на трудное финансовое положение.

Накопление пожертвований, как и их вложение в работу коммерческих предприятий, может стать причиной для отзыва статуса НКО у Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Последний раз сведения о финансовом положении структуры разглашались в 1959 году. Тогда её капитал оценивался в 12 миллиардов. Подробная информация о расходах мормонов не была доступна никогда, но в 2016 году один из руководителей церкви заявлял, что последние три десятилетия структура тратила примерно 40 миллионов долларов в год на социальное обеспечение и международные проекты.





Листы с данными и финансовой отчётностью информатор сопроводил личным письмом. Он предположил, что церковные лидеры продолжают собирать деньги с прихожан в виде «десятин», потому как боятся «потерять контроль». «Вы бы платили десятину вместо того, чтобы платить за воду, электричество или накормить свою семью, если бы знали, что церковь будет сидеть на миллиардах до второго пришествия Христа?» – отметил он.

Глава мормонов умер в США в 2018 году. Осенью 2019 года в Мексике произошло убийство 12 приверженцев этого религиозного направления. На происшествие отреагировал президент США Дональд Трамп и предложил помощь мексиканцам в борьбе с наркокартелями.