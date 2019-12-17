Машину в гараж, окна закрыть, в парки не ходить. Городские службы в режиме повышенной готовности, но вечер ненастной среды лучше провести дома

Прогноз синоптиков на вечер 18 декабря заставил пошевелиться резервные силы чиновников, коммунальщиков и спасателей. Пока не налетел шквалистый ветер, они рассказывают жителям Петербурга, куда не ходить.

Первыми к ненастью, следует из сообщения регионального управления МЧС, готовы будут спасатели. Для них режим повышенной готовности начнется с девяти утра 18 декабря, тогда как усиление ветра почти до штормового и закрытие дамбы синоптики прогнозируют только к вечеру.

В связи с ураганом МЧС рекомендует закрыть окна, убрать все с балконов, поставить машину в гараж или подальше от деревьев, обходить рекламные щиты. Также министерство предлагает избегать прогулок и перечисляет потенциально опасные объекты – это мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, промышленные объекты и, еще раз, деревья.

Комитет по благоустройству также перешел на особый режим работы. Там дополнили список опасных объектов МЧС парками, садами и скверами. Если будет совсем уж мокро и ветрено, их и вовсе закроют.





В Водоканале «Фонтанке» сообщили, что все сети ГУПа в настоящее время исправны и подобных летним ситуаций там не ждут – предприятие работает в штатном режиме.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов и специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщили, что ветер над заливом может разогнаться до 30 м/с, на город прольется четверть нормы декабрьских осадков, а температура готовится побить исторический рекорд и подползти максимально близко к +7.