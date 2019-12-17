Пять крупных мировых компаний обвинили в использовании детского труда. Среди них Tesla, Apple и Microsoft

В окружной суд в Вашингтоне поступил иск против Tesla, Apple, Alphabet (Google), Microsoft и Dell, поданный от имени родителей 14 детей в возрасте от 6 лет, погибших и пострадавших на кобальтовых шахтах в Демократический Республике Конго. Эта страна поставляет примерно половину мировой добычи кобальта, который в основном используется при изготовлении аккумуляторных батарей.

В иске говорится, что эти компании являются частью системы подневольного детского труда, который часто приводит к травмам и смертельным случаям среди детей, сообщает 17 декабря Reuters. При этом непосредственно добычей кобальта и поставками его указанным корпорациям занималась британская добывающая компания Glencore, против которой в прошлом уже не раз выдвигались обвинения в использовании детского труда.

Как указано в иске, дети, в том числе в возрасте 6 лет, были вынуждены работать на шахтах по добыче кобальта из-за крайней нищеты их семей. Шестеро детей из 14 упомянутых в судебных документах погибли при обрушениях в тоннелях, остальные получили различные травмы, в том числе потеряли конечности.

Ни одна из упомянутых компаний пока что не ответила на запросы журналистов и не прокомментировала обвинения, лишь Dell прислала ответ, который сводится к тому, что фирма никогда не одобряла использование детского труда и приступает к собственному расследованию. В свою очередь, в Glencore заявили, что добыча кобальта – это побочный продукт промышленного производства меди. При этом компания целенаправленно не добывает и не приобретает кобальт в Конго.





Британская компания также отрицает использование детского труда в какой бы то ни было форме. Однако в судебном иске содержатся документы и фотографии, свидетельствующие о том, что дети все-таки работают на кобальтовых шахтах. Кроме того, в документах утверждается, что ведущие технологические компании имели и имеют возможности воздействовать на цепочку поставщиков и обеспечить отсутствие подневольного и детского труда на поставках материалов и компонентов.

Это первый случай подачи подобного иска сразу против пяти ведущих мировых технологических компаний, связанный с добычей кобальта. В ближайшие годы в связи с развитием так называемой возобновляемой энергетики мировые потребности в кобальте, по оценке экспертов, будут возрастать на 7–13 процентов ежегодно. Другими словами, его добыча в ближайшие пять лет должна увеличиться как минимум наполовину.