Twitter сбоит

В работе соцсети Twitter вечером 17 декабря наблюдается сбой, сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Согласно его данным, за последний час поступило около 15 тыс. сообщений о неполадках. Большинство из них (47%) связано с работой сайта и переходами с него по ссылкам на другие, ещё 33% — с работой мобильного приложения соцсети на iPhone и iPad, а 18% — с работой приложения на Android.

Наибольшее число жалоб зафиксировано в США, Японии, а также в Великобритании и других европейских странах. Согласно Downdetector, в некоторых российских городах также зафиксированы проблемы с работой Twitter.



