Сломавшийся КАМАЗ закупорил Выборгское шоссе на 9 баллов

Неожиданную пробку длиной в несколько километров собрал на севере Петербурга сломавшийся грузовик. Загруженность Выборгского шоссе из-за него оказалась втрое больше обычной.

По данным «Яндекс.Пробок», в начале седьмого часа вечера 17 декабря на Выборгском шоссе собралась 9-балльная пробка в направлении области. Это аж на 6 баллов выше обычного показателя для магистрали в это время дня.

Как сообщают пользователи сервиса в «Разговорчиках», причиной внезапного затора оказался поломавшийся в районе заправки «Газпромнефть» за развязкой с КАД грузовик КАМАЗ. К половине седьмого часа вечера затор на Выборгском шоссе растянулся на 4,5 километра, а также встал съезд на шоссе в сторону области с кольцевой.

---



