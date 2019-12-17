Причиной страшного пожара в одесском колледже названа неисправная проводка или электроприбор

Начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех 17 декабря обнародовал первичное заключение Госслужбы Украины по ЧС о причинах пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По словам Беха, областное управление Госслужбы по ЧС предоставило правоохранителям первичное заключение о причинах пожара. "В этом заключении было указано, что возгорание началось с 9-го кабинета, по характерным признакам и изъятым предметам можно предварительно сообщить, это произошло из-за неисправности электропроводки либо бытовых приборов", – заявил Бех, видео опубликовано на Youtube-канале одесской полиции.

Он добавил, что окончательные выводы о причинах пожара сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта Госслужбы по ЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.

Кроме того, Бех также сообщил, что на данный момент родственникам не выданы тела 11 погибших, к концу недели должны поступить результаты генетических экспертиз.





Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о том, что руководители управления Госслужбы по ЧС в Одесской области пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния сгоревшего колледжа.

Пожар начался в среду, 4 декабря, в шестиэтажном здании 1914 года постройки, известном как доходный дом Асвадурова. В нем располагались Институт морской биологии, филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Источник огня находился в помещениях колледжа на третьем этаже. Причина произошедшего официально не названа, начато досудебное расследование, установлены два подозреваемых. В результате трагедии погибли 16 человек, пострадали 30.