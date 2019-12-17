Выбора нет. Microsoft принудительно установит пользователям Windows свой новый браузер

Корпорация Microsoft объявила дату выпуска абсолютно новой версии своего веб-браузера Edge на базе Chromium. Она будет доступна 15 января и миграция будет происходить в фоновом режиме, без возможности выбора для пользователей.

Как сообщает портал Windows Latest, у пользователей не будет возможности сохранить старый Edge и новый браузер одновременно. Обновление с ним в комплекте автоматически придет для всех систем, работающих под управлением Windows 10 версии 1803 (обновление за апрель 2018 года) или новее.

Возможность выбирать будет только у обладателей бизнес-версий, которые смогут приостановить принудительную замену браузера.

Обновленный Edge, который пришел на смену Internet Explorer, будет поддерживать сторонние расширения, созданные для Google Chrome. Классический Edge имел ограниченное количество расширений из-за строгой политики Microsoft по вопросам безопасности.



