Колпино и Металлострой остались без воды, потому что нет электричества

Водоснабжение Колпинского района Петербурга остановилось из-за аварии на подстанции, которая питает энергией насосы. На пустые краны долго смотреть не придется.

Холодной воды в своих квартирах не нашли жители Колпино и Металлостроя вечером 17 декабря, написали «Фонтанке» читатели. «По телефону в УК сказали, что нет вообще во всем Колпинском районе», – утверждают авторы письма.

С ними оказались согласны в районной администрации. Там объяснили, что холодной воды действительно нет, а причина – в электричестве. Из-за сбоя на подстанции «Ленэнерго» вырубило насосы.

В энергоснабжающей организации «Фонтанке» сообщили, что технологическое нарушение сказалось только на работе Колпинской водопроводной станции, и в 17:47 она была запитана. В Водоканале добавили, что сейчас там запустили дизель-генератор. Районная администрация утверждает, что полностью водоснабжение будет восстановлено в ближайший час.



