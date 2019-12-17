«Сейчас глобальное потепление». РПЛ хочет увеличить число матчей

Клубы футбольной Российской премьер-лиги хотели бы чаще играть. Об этом 17 декабря сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.

"30 туров — маловато, это общее мнение, — заявил Прядкин. — Сейчас глобальное потепление. Но будем говорить с руководителями регионов о крышах над стадионами. Есть несколько вариантов: расширение лиги до 18 команд или оставить 16 команд и ввести плей-офф. Реформу рассматриваем так, чтобы она прошла после чемпионата мира в Катаре. Из-за ЧМ-2022 мы потеряем 4–5 выходных осенью-зимой, из-за этого будут сложности. Так что до Катара увеличить число матчей невозможно. Но реформа точно будет — мы увеличим количество матчей".

Ранее сообщалось о том, что расширение лиги может произойти уже в сезоне-2020/21.



