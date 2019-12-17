«В НАТО очень много трещин». Танцевавшая на своей свадьбе с Путиным экс-глава МИД Австрии раскритиковала НАТО за отношение к России

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль предложила Североатлантическому альянсу перестать «антагонизировать» российскую сторону.

«Я думаю, НАТО уже давно пора принять предложения, выдвинутые российской стороной, целый ряд приложений. И нужно перестать антагонизировать Россию и представлять в ложном свете, особенно когда речь идет о Сирии или юго-восточной Европе», – цитирует https://ria.ru/20191217/1562496222.html 17 декабря Кнайсль РИА Новости.

По ее словам, «в НАТО очень много трещин», так как альянс создавался для интересов определенной эпохи, которые уже отпали. Экс-глава австрийского МИД напомнила, что «НАТО уже был близок к взрыву» в начале 2000-х. Сейчас же проблемы только усугубились.

Напомним, что Кнайсль и раньше выступала за сближение Европы и России, которое включает создание новой архитектуры безопасности при участии РФ.



