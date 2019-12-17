Приставы запретили выезд за границу еще двум миллионам россиян

Федеральная служба судебных приставов посчитала, что за 2019 год нарастила армию невыездных россиян почти на 2 млн человек.

Как сообщает Интерфакс 17 декабря, за 10 месяцев приставы вынесли почти 6,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ, что на 41% больше, чем год назад. По состоянию на первое ноября в Пограничной службе ФСБ находилось 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны. Жесткие меры позволили получить с должников 104,2 млрд рублей, из них по алиментам – 8,1 млрд рублей.

Как писала «Фонтанка», ранее – на основе данных ФССП и НАПКА – удалось посчитать, что всего 25 миллионов россиян рискуют стать невыездными.



