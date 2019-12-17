Они взорвали метро Петербурга. И это приговор

Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +3
$ 62.53р
69.68р
19:16 17.12.2019
Расширенный поиск

Особое мнение / Татьяна Ципуштанова

все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Олег Басилашвили
Автандил Микава
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Логинов
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Арсений Афиногенов
Борис Кузнецов
Борис Подопригора
Вадим Клювгант
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владимир Яковлев
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Давид Адамия
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Денис Лебедев
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Синочкин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Грачева
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Кузнецова
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Николаев
Игорь Шушарин
Илья Гуревич
Илья Крамник
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Лейла Гучмазова
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Мария Элькина
Михаил Амосов
Михаил Бродский
Михаил Веллер
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Ника Стрижак
Никита Ломагин
Никита Явейн
Николай Буров
Николай Нелюбин
Оксана Дмитриева
Олег Мухин
Павел Котляр
Петр Яковлев
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Татьяна Сертун
Татьяна Ципуштанова
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Филипп Кулин
Юлия Ауг
Юлия Гильмшина
Юлия Никитина
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Татьяна Ципуштанова
17.12.2019 18:29
Печать

Они взорвали метро Петербурга. И это приговор

«Подсудимые, вы признаны виновными. Предъявленное обвинение, вид, размер наказания понятны?» - закончил судья Морозов в начале этой недели приговаривать террористов из метро. Клетка-аквариум взорвалась криками - там не поняли. Я - тоже.

Восемь месяцев, 59 заседаний. Предполагалось, что дойдя до конца этой истории, мы будем знать больше. На скамье подсудимых – 10 мужчин, одна женщина. Если не запутались в их иноземных именах и фамилиях, значит вы или Андрей Морозов, или прописались в суде на Кирочной. Впрочем, и это не гарантирует: например, коллега председательствующего не смог. Он подал голос едва ли не впервые уже на прениях, фигурантов перечислял бодро, фамилии коверкал.

Версия ФСБ и СК вырисовывалась ещё до процесса, в суде она обрела некоторую стройность. Из ключевых фигур – Аброр Азимов и Мухамадюсуп Эрматов. Первый действовал в Москве, второй в Петербурге. Обоих, судя по материалам, подвели биллинги, причём Эрматова – не первой свежести. Созвоны с Джалиловым датированы 2015 годом. Тогда будущий смертник ещё не примкнул к боевикам и крутил суши вместе с младшим братом Эрматова.  

Остальные заговорщики нашлись в их ближайшем окружении: брат, соседи и коллеги Азимова, брат и соседи Эрматова. Последний в вербовке был особо успешен и, как считается, сдавал однушку только верным и радикально настроенным сынам Аллаха. ФСБ в неё завело профессиональное чутьё – не иначе. В массе тревожных звонков на телефон доверия (только вспомнить, с какой настойчивостью после 3 апреля в службы докладывали о бомбах) услышали Петра: Джалилов жил с друзьями на Товарищеском, теперь они туда-сюда сумки носят, примите меры, страшно. Больше Пётр в деле не всплывал.

За скорость – спасибо. Хочется верить в такую же молниеносность в ответ на сообщения простых граждан. Здесь же в опасности были уверены настолько, что штурм начали не дожидаясь следователя. И ведь не ошиблись, в квартире была бомба. 

Это главное, что есть в деле против жильцов с Товарищеского. На ней нашли генетику братьев Эрматовых. Чтобы определить, чья, её хватило, а вот что это – пот, слюна, эпителий, кровь – уже нет. А это помогло бы следствию разбить упрёки фигурантов – дескать, оперативники поводили ватными палочками во рту у каждого и вполне могли приложить их к оружию, которое сами же принесли.

Генетика ещё двоих нашлась на рулоне с липкой лентой – как раз такой была обмотана бомба. Ещё против троих нет ничего. Нам говорят, что это не случайные люди. Потому что нельзя жить всемером в одной комнате и не заметить, как соседи мастерят бомбу в огнетушителе или шепчутся о джихаде. Значит, видели и промолчали. Такое равнодушие вроде бы тянет на несообщение о преступлении, за которой как максимум год колонии, а чаще отпускают со штрафом. Но обвинение в лице Надежды Тиконовой настаивает: единый умысел был, общие цели тоже. В конце концов, не дураки же, соблюдали конспирацию. 

Зато Джалилов, похоже, расслабился и вместе с бомбой на «Площади Восстания» оставил карты на своё имя. Скидочная могла подсказать записи с каких камер требовать, банковская выдала переводы. С февраля деньгами его снабжал Азимов. Он признаёт, что делал это по просьбе турецкого знакомого Ахмада – только это не тот, что учит искусству самодрыва под Алеппо, а другой. Конечно, возможно всё, но очень уж натянуто.

Самое весомое против него – телефонные разговоры с Джалиловым 1 и 2 апреля. Вот где простор для конспирологии. До закона Яровой год с небольшим, операторы вроде бы ещё не обязаны хранить данные. Что не помешало к 13 апреля получить три записи, содержание которых говорит само за себя. Методы добычи информации в суде не раскрыли. И закономерно породили версию, что ФСБ разрабатывала Джалилова, но кульминацию пропустила. Судя по представленной переведённой расшифровке, накануне теракта тот и сам не был уверен, как скоро дособирает взрывчатку. 

Или прослушивали Азимова, который, как считается, влился в ряды боевиков в 2016 году, а потом вместе с братом вычищал из паспортов отметки о пересечении турецкой границы. Записей разговор Эрматова и Джалилова за 2015 год в деле нет.

О своей невиновности 11 человек, назначенных в друзья Джалилову, говорили, а потом и кричали весь процесс. Была вероятность услышать признание во время последнего слова. Перспектива четырёх пожизненных могла впечатлить настолько, чтобы сознаться и тем самым избежать максимума. На это не пошёл никто. Зато повторили про пытки: успех ФСБ объясняется будто бы искусным владением электрошокером, а не мастерством допроса. 

Прокурор Тихонова откликнулась близким к безразличию: в возбуждении уголовного дела отказано. Приподнять репутацию силовиков, пожалуй, могли бы записи с камер «Домодедово». Младший Азимов уверяет, что там его встретили оперативники, а уже потом и совсем в другом месте срежиссировали задержание. Записями из аэропорта не озадачились. Версии разной степени жизнеспособности остались.

Если верить фигурантам, то поймали не тех. Тогда, наверное, стоит тревожиться, спускаясь в метро. 

Если смотреть на доказательства, то поймали с запасом. Тут бы оправдать, но это оплеуха силовикам.

Если смотреть на доказательства, но верить следствию, то поймали тех, но не доказали. Видимо, подробности и выкладки не для случайных ушей и открытых заседаний.

Суд уверен в следствии: поймали тех и доказали.

Добро пожаловать на апелляцию.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

Новости компаний
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
17.12.2019 18:00

Новая квартира по новогодней цене

Наступает время приятных сюрпризов и подарков. Время, когда в чудеса верят взрослые так же, как дети. В канун Нового года принято не только загадывать желания, но и строить планы. Мечтали об улучшении жилищных условий? Пора приступить к реализации мечты!
Setl Group
17.12.2019 16:38

«Петербургская Недвижимость» открыла шоу-рум с мансардой в ЖК «Зеленый квартал»

В жилом комплексе «Зеленый квартал на Пулковских высотах» начал работать уникальный шоу-рум: он располагается в просторной двухкомнатной квартире евроформата с мансардными окнами и открытой террасой.
АО «Альфа-Банк»
17.12.2019 15:49

Альфа-Банк - лучший российский банк для корпоративных клиентов

Альфа-Банк в очередной раз подтвердил статус ведущего корпоративного банка России, став лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
17.12.2019 15:36

Все в сад

Строительная компания "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию здание детского сада в поселке Ленсоветовский. В настоящее время начинается процедура передачи детского учреждения в собственность Санкт-Петербурга.
предоставлено компанией ARKAN
17.12.2019 15:22

ARKAN спас сразу два Range Rover Vogue

В Петербурге началась охота на Land Rover. Системам ARKAN удалось предотвратить сразу несколько попыток угона этих автомобилей.
СК «Инвестторг»
17.12.2019 12:43

СК «Инвестторг»: строительство ЖК «Европейский парк» идет полным ходом

Продолжаются строительные работы на объектах компании «Инвестторг» в Кудрово. В частности, в ЖК «Европейский парк» монолитные работы выполнены на 100% в секциях 1-2.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.12.2019 11:33

Более 80% операций клиенты Банка «Санкт-Петербург» проводят в онлайн-каналах

Банк «Санкт-Петербург» подводит предварительные итоги цифровизации бизнеса в 2019 году.
Setl Group
17.12.2019 11:20

Третий детский сад открылся в ЖК «Чистое небо»

В жилом комплексе «Чистое небо» на севере города открылся третий муниципальный детский сад. Он рассчитан на 220 малышей. Для них в садике готов бассейн, а во дворе благоустроена большая игровая зона.
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
17.12.2019 10:38

Компания «СТ-Новоселье» – обладатель золотого сертификата программы «Надежные организации строительного комплекса - 2019»

Компания «СТ-Новоселье», входящая в объединение «Строительный трест», стала обладателем золотого сертификата программы «Надежные организации строительного комплекса – 2019», которая проводится в рамках премии «Российский строительный Олимп».
ГК «Полис Групп»
16.12.2019 17:28

Школа на 1175 мест в ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп» готова

В школе на 1175 мест в составе проекта ЖК «Краски лета» идут финальные отделочные работы. Высокую готовность объекта, а также сотрудничество девелопера с властями региона оценил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.
фото предоставлено пресс-службой «Строительный трест»
16.12.2019 16:59

ЖК «Сосновка» – лауреат премии «КАИССА-2019»

Жилой комплекс «Сосновка» от компании «Строительный трест» был признан лучшим проектом на рынке жилья бизнес-класса по итогам XXV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2019».
pixabay.com
16.12.2019 16:40

МегаФон автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового робота

МегаФон запускает новое облачное решение «Интеллектуальная обработка вызовов» на базе технологии искусственного интеллекта. Оно поможет бизнесу автоматизировать рутинные задачи сотрудников и сократить расходы на операционную деятельность.