Нина Креславская: «Покупатели относятся к эскроу-счетам с доверием»

Уходящий 2019 год оказался для рынка новостроек переломным — произошел переход на проектное финансирование и использование эскроу-счетов. Однако коллапса, которого боялись пессимисты, не случилось — продажи квартир идут, компании запускают новые проекты. Заметным событием года стал выход петербургского холдинга РСТИ (Росстройинвест) на московский рынок. Заместитель председателя совета директоров холдинга Нина Креславская рассказала о первом проекте компании в столице, об адаптации к работе с эскроу-счетами и обрисовала перспективы развития.

фото предоставлено компанией РСТИ (Росстройинвест)/ Заместитель председателя совета директоров холдинга Нина Креславская

— Нина Абрамовна, в октябре Ваша компания открыла продажи в жилом комплексе «11» (ELEVEN), который строится на Звенигородском шоссе в Москве. Почему холдинг РСТИ решил выйти на столичный рынок?

— За 18 лет работы в Санкт-Петербурге и Ленобласти мы построили более 1,5 млн кв. метров жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры, показатели себя как надежный застройщик. Выход в столичный регион – для нас логичное продолжение развития компании. Мы тщательно подбирали участок для первого проекта — искали землю в удачной локации и с подготовленной документацией. В итоге приобрели 0,6 га в районе Красной Пресни. В премиальном жилом комплексе «11» будет 88 квартир и два пентхауса, а на первых этажах предусмотрены фитнес–клуб с бассейном и спа–зоной, детский клуб, ресторан и фуд–маркет. Благодаря уникальной архитектуре и продуманной концепции проект сразу обратил на себя внимание — в ноябре ЖК «11» получил престижную премию Urban Awards в номинации «Премьера года».

— Квартиры в ЖК «11» продаются через эскроу-счета. Как в компании прошел процесс адаптации к новым правилам?

— Наша компания была полностью готова к переходу на новую схему работы. Большинство проектов к июлю получили заключения о строительной готовности, и мы завершаем их по старым правилам. Для строительства жилых комплексов «11» и Terra мы получили проектное финансирование в банке ВТБ, партнером по реализации жилого комплекса Familia на Петровском острове стал Сбербанк. В этих трех проектах квартиры продаются уже по новой схеме. Покупатели относятся к эскроу-счетам с доверием, для них это дополнительная гарантия надежности, при этом процесс оформления сделки изменился незначительно. Однако при работе с проектным финансированием затраты девелоперов увеличиваются примерно на 8%, и это отражается на ценах. В перспективе нововведения приведут к уменьшению объемов строительства, но полноценные итоги реформы можно будет подводить не раньше, чем через 2-3 года.

— Холдинг РСТИ строит не только жилье, но и инфраструктурные объекты по госконтрактам. Насколько важно для Вашей компании это направление? Планируется ли его развивать?

— Строительство по госзаказу всегда было важным направлением нашей работы. Более того, мы начинали именно как подрядчик по госконтрактам, а потом уже начали строить жилье. В этом году мы сдали в эксплуатацию детский сад на 200 мест и школу на 1375 мест на улице Маршала Казакова. Кроме того, мы приступили к возведению нового здания для НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе на Будапештской улице и заключили договор с Фондом капитального строительства и реконструкции на строительство школы в Приморском районе. Она будет рассчитана на 1600 учеников и станет одной из крупнейших в городе.

Мы всегда сдаем объекты в срок и входим в число надежных подрядчиков. В начале декабря вице-губернатор по строительству Санкт-Петербурга Николай Линченко наградил нашу компанию за вклад в развитие социальной инфраструктуры. Приятно, что наша работа заметна и приносит пользу городу.

— Как продвигается строительство жилых комплексов Вашей компании? Есть ли объекты, которые находятся в высокой степени готовности?

— Весной мы сдали в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса «Кремлевские звезды» вместе с детским садом, рассчитанным на 50 мест. На декабрь запланирован ввод жилого комплекса «Петр Великий» в Рыбацком, а также проекта бизнес-класса «Два ангела» у станции метро «Новочеркасская». Так что можно сказать, что 2019 год стал для нашей компании урожайным. В высокой степени готовности жилой комплекс «Суворов», который будет сдан в первой половине следующего года.

— Какие планы по развитию холдинга РСТИ? Ждать ли в ближайшее время новых проектов?

— Мы заинтересованы в приобретении земельных участков под строительство жилья классов «комфорт плюс», «бизнес» и «премиум» в Санкт-Петербурге и Москве. Вполне возможно, что мы начнем реализацию новых проектов уже в наступающем году.





— Нина Абрамовна, 18 декабря Вы празднуете день рождения. Мы поздравляем Вас с этим замечательным праздником, желаем Вам счастья и здоровья, а холдингу РСТИ — процветания. Поделитесь секретом — как компании удается в непростых рыночных условиях не только справляться со всеми взятыми обязательствами, но и укреплять позиции?

— Всё дело в высоком профессионализме, ответственном отношении к работе и благоприятной атмосфере в коллективе. Каждый день я с радостью прихожу на работу, потому что осознаю, что мы делаем большое дело, строя комфортное жилье и инфраструктуру для тысяч людей. Свой день рождения я отмечу не только со своими родными и друзьями, но и с коллективом, потому что за годы совместной работы команда холдинга РСТИ стала для меня второй семьей.

Беседовала Анастасия Дмитриева

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК «11» – застройщик АО «Хлебозавод № 16 (специализированный застройщик)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents

ЖК TERRA – застройщик ООО "РСТИ-ТЕРРА", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/terra/documents

ЖК "Кремлевские звезды" - застройщик ООО "БалтИнвестСтрой", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Петр Великий и Екатерина Великая" – застройщик ЗАО "РСТИ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Два ангела" – застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Суворов" – застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/