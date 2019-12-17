Камера засняла, как «Лада» выехала под поезд на переезде под Гатчиной, и никто не пострадал

Ночью 17 декабря в Гатчинском районе Ленинградской области легковушка столкнулась с поездом. Удивительно, но пострадавших в аварии нет.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около половины второго часа ночи на железнодорожном переезде, расположенном на 58-м километре дороги Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора. Автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 31-летнего мужчины столкнулся с поездом.

В пресс-службе ОЖД изданию 47news уточнили, что водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком мало, чтобы состав успел остановиться. ДТП произошло в 1:16 ночи в районе станции Войсковицы. Сигнализация на переезде работала исправно, сообщили в компании.





К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, сообщили в ГИБДД.

Авария попала на камеру. На опубликованной в группе «Дорожный инспектор» записи видно, что поезд въехал в переднюю часть «Лады» с левой, водительской, стороны и после столкновения протащил машину за собой.