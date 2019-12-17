Йоулупукки и его российский коллега на час заморозят движение в «Брусничном»

Финский Йоулупукки и российский Дед Мороз по традиции встретятся на границе в преддверии Нового года и Рождества. Автомобилистам придётся уступить дорогу сказочным героям.

«По предварительным данным, завтра, 18 декабря, в пункте пропуска «Брусничное» движение будет приостановлено примерно на час с 9:00 утра [10:00 мск]», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пограничной охраны Финляндии.

Тем, кто планирует поездку в соседнюю страну в это время, рекомендуют пользоваться другими погранпереходами.





По традиции волшебники обмениваются подарками. Как рассказали в представительстве Лаппеенранты в Петербурге, подарки от финского Йоулупукки в этот раз будут такими же, как и в прошлом году: местные деликатесы, которые можно приобрести на рождественской ярмарке, кофе из местного обжарочного цеха, местный мед и т.д. Дед Мороз накануне 2019-го дарил Йоулупукки керамическую композицию по мотивам сказки «Снежная королева» от учеников Школы искусств города Выборга. Что он преподнесёт своему коллеге в этот раз, пока держат в секрете.

Волшебники порадуют приготовивших творческие номера детей и в Выборге, и в Лаппеенранте. В Лаппеенранте дедушки пройдутся по рождественской ярмарке на площади Марии.