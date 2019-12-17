Петербург получит в собственность здание пеньковых складов «Тучков буян»

Предприятие управления делами президента передаст в собственность Санкт-Петербурга здание склада пеньки «Тучков буян», которое выходит фасадом на набережную Малой Невы. Решение было принято по итогам рабочей встречи Александра Беглова в управлении. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Сейчас здание находится в собственности федерального государственного предприятия «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе» управделами президента. Городу предстоит приспособить памятник для современного использования.

В ноябре-декабре в рамках встреч инициативных горожан, которые обсуждали будущее наполнение будущего парка «Тучков буян» звучали предложения включить пеньковые склады в концепцию и использовать здание для проведения культурных мероприятий.

Здание «Тучков буян», имя которого, согласно результатам общегородского голосования, может получить парк, было построено в 1763–1772 годах по проекту архитектора Ринальди Антонио. Склады — образец архитектуры классицизма. Здание является памятником федерального значения.

Напомним, в апреле 2019 года во время визита в Петербург Владимира Путина было объявлено, что проект Судебного квартала на территории между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы было решено заменить парком. Здание суда возведут на Смольной набережной, в локации, где ранее планировали построить новый музей обороны и блокады Ленинграда.



