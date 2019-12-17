Папа Римский разрешил публиковать имена священников-насильников

Глава католической церкви Франциск 17 декабря принял решение отменить так называемую «папскую тайну», которая позволяла не разглашать имена фигурантов дел о сексуальном насилии, если они оказались священниками.

«Папа Франциск во вторник отменил «папскую тайну», используемую в делах о сексуальном насилии со стороны духовенства, в ответ на растущую критику, что высокая степень конфиденциальности была использована для защиты педофилов, замаливания позиции жертв и препятствования расследования преступлений полицией», – сообщает https://apnews.com/0f8380a98bd76c839c7f056088039727 17 декабря агентство AP.

В своем обращении понтифик заявил, что церковь лишает высшей формы конфиденциальности подозреваемых и виновных в сексуальных преступлениях. Нововведения он приурочил к своему 83-му дню рождения.

Следователь Ватикана по расследованию преступлений на сексуальной почве, архиепископ Чарльз Шиклуна, назвал реформу «эпохальным решением», которое облегчит координацию с правоохранительными органами и наладит связь с жертвами.





При этом Ватикан оставил за собой право не сообщать о преступлениях в полицию.

Напомним, что «папская тайна» на преступления, связанные с сексуальным насилием со стороны священников, была введена Бенедиктом XVI в 2001 году после череды скандалов.