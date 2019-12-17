За маминой спиной. Как создавалось семейство Бовт

Петербуржцу удавалось двадцать лет прятать огромную семью от посторонних. Многое для скрытной жизни сына сделала его мать. Фанатизм, рабство, насилие - вряд ли для нее это могло остаться незамеченным.

Почитатель Николая II, прихожанин православного храма, таинственный оружейник – следствие изучает биографию 46-летнего Бовта, о котором коллегам из 47News детально рассказали его соседи. «Фонтанка» попыталась выяснить истоки атмосферы, в которую были погружены шесть детей.

Андрей Бовт родился в семье ученого-химика. Его мать работала в Ленинградском Ордена Трудового Красного Знамени Технологическом институте. Автор нескольких изобретений. Они патентовались с 1978 по 1991 годы.

В середине 90-х химик на пенсии увлеклась православием. Втянулся и сын. Его идейность приобрела причудливые формы. Андрей стал сожительствовать со своей родственницей. В 1997-м взял свою нынешнюю фамилию (при рождении у него была другая. – Ред.) и ушел в подполье. Родственницу-жену близкие потеряли из виду:





«После замужества [Андрей] приобщил ее к какой-то религии и запретил общение с родственниками», – писали они в ориентировке на розыск, размещенной в профильной группе соцсетей. – На связь не выходит с 2000 года. Мать мужа не дает никакой информации».

После «замужества» (брак не оформлен, пара ограничилась венчанием в церкви Красногвардейского района) с разницей в год умерли 52-летняя мать и 31-летний брат «супруги», и она унаследовала квартиру на проспекте Энтузиастов. Там регистрировались рожденные от Андрея дети. Они появлялись на свет только по четным годам, начиная с 1998-го.

Судя по всему, мать Бовта с родственниками «жены» информацией не делилась, хотя ею обладала. Андрей попеременно жил в квартире матери на Ириновском проспекте и в особняке в деревне Химози Гатчинского района, принадлежащем её бывшему коллеге по Технологическому институту.

В ТСЖ на Ириновском мать Бовта хорошо помнят, а про семейство сына ничего сказать не могут.

«Она немного странная. В декабре могла выйти на улицу в летней широкополой шляпе, – говорит председатель ТСЖ Владимир Патрикеев. – За покупками ездила в «Народный», привозила по десять пакетов. Мы еще думали-гадали: куда ей столько, если одна с мужем живет».

В 2006 года администрация Красногвардейского района выдвинула женщину в председатели ТСЖ. Она проиграла, и отношения с правлением (куда она тоже входила) были окончательно испорчены.





«Писала на меня жалобы регулярно, и на соседей тоже, – продолжает Патрикеев. – Мы как-то ходили к ней в квартиру, смотреть на следы протечек. У меня сложилось впечатление, что хозяйка сама потолок поливала, чтобы следы оставить. В квартире неубрано. Она говорила: ремонт делаем. О сыне и внуках не знаю ничего. Следов их присутствия не замечал».

По данным «Фонтанки», Бовт с матерью вели завуалированный совместный бизнес. Он открыл фирму «Андрей Первозванный» и малое предприятие «Аз и Веди». Обе специализировались на производстве деревянных украшений.

В районной администрации мать Бовта хорошо знали как учредителя частной школы «Стили времени – школа мебельщиков». Организация получила две образовательные лицензии от петербургских властей. Школа обещала обучать детей работе с деревом. Ей сдали в аренду помещения детского сада № 29 Красногвардейского района на проспекте Металлистов. В 2012 году персонал госучреждения взбунтовался, а женщина пообещала покончить с собой в случае выселения, сообщали СМИ.

Нынешний глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин занимал в 2012-м должность заместителя.

«Скандал, связанный с этой школой, помню, – сказал он «Фонтанке». – Я выезжал на Металлистов, проверял документы, осматривал помещения. Школа их не использовала. Внутри стояли какие-то станки, но не более. Детей не видел. Договор мы расторгли».

Оборудование, по некоторым данным, принадлежало Бовту, а образовательную деятельность школа так и не начала. Ее закрыли в октябре 2019 года решением Красногвардейского райсуда, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Административный иск о признании организации прекратившей свою деятельность подавал Минюст после того, как в 2015-м и 2017-м школа не представила требуемую отчетность.

Мать Бовта запомнилась также идеей построить храм в парке Новый Оккервиль города Кудрово Всеволожского района Ленобласти. В 2012 году зарегистрирована православная религиозная организация «Приход храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово Выборгской епархии РПЦ». Женщина вошла в состав учредителей, ее телефон указан в качестве контактного. Настоятель храма Владимир Данкович, писали жители Кудрово на форумах, якобы помогал матери Бовта со школой мебельщиков. Была идея предоставить ей помещения на территории храма.

Строительство церкви не без труда передвинули за пределы парка. Не обошлось без матери Бовта. Она якобы распространяла среди кудровцев информацию о том, что застройщик поддерживает план РПЦ. Компании пришлось официально опровергать эти сведения.

Мать Бовта и Владимир Данкович на звонки «Фонтанки» не ответили.

Детей подозреваемого рожали на дому. Как говорят – в ванне, роды принимал сам Бовт. Медицинскими услугами семья не пользовалась. Свидетельства о рождении оформлялись в ЗАГСе Красногвардейского района.

По федеральному закону «Об актах гражданского состояния» заявление родителей может быть подано в ЗАГС или МФЦ в течение месяца после рождения ребенка. К нему прилагаются справка из роддома и удостоверения личности родителей (или одного).

«Справка о рождении – основной документ для выдачи свидетельства о рождении, но его по закону может заменить заявление лица, которое присутствовало во время родов, например, на дому, – сообщила «Фонтанке» адвокат юридической конторы Гессена Наталья Аксенова. – Пропуск месячного срока регистрации ребенка не влечет ответственности. Если ему исполняется год, то факт рождения устанавливается уже судом. Органы опеки и прокуратура самостоятельно выявлять детей, живущих в затворнических семьях, полномочий не имеют».

В Красногвардейском и Гатчинском районах семья Бовта на госучетах не состоит. Чиновники про детей не знали.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»