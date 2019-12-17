Бассейн, собаки и немцы. Почему Петербург лишился частной рождественской ярмарки

За пустырь, затерявшийся среди бывших промышленных корпусов вблизи «Невской ратуши», разгорелась война проектов.

Среди интересантов — немецкий бизнесмен, желающий увековечить в банкетном зале память деятеля католической церкви, распильщик древесины с серьезными связями, готовый оздоровить местных жителей водными процедурами, а также активисты, жаждущие благоустроить сквер с официальной зоной для выгула собак.

Жертвой противостояния пока стала рождественская ярмарка. Через три дня после того как Смольный приступил к монтажу катка и каруселей на Манежной площади, комитет по контролю за имуществом Петербурга отчитался о сносе домиков с блинами и сувенирами на пересечении Новгородской и 10-й Советской улиц. Впрочем, конкуренция тут ни при чем. Ресторан осуществил самозахват городской земли, за что и поплатился, утверждали чиновники.

У предпринимателей своя версия. Участок, на котором расположились домики, они давно считают своим и тщетно просят Смольный предоставить его на законных основаниях. А вот скорость реакции, с которой была пресечена праздничная торговля в не самом проходном месте, заставляет предположить наличие влиятельных претендентов на землю поблизости с «Невской ратушей».

Управляющее рестораном ООО «Гастрономическая лавка дон Боско», а также владеющее самим зданием на Новгородской, 12а, ООО «ТВП» принадлежат гражданину Германии Давиду Марии Мюллер-Мееркатцу. Предприниматель уже становился недавно героем публикации «Фонтанки»: на месте принадлежащего ему бизнес-центра на 11-й линии В. О. чиновники вознамерились построить второй выход со станции метро «Василеостровская». Переговоры зашли в тупик, но чиновники заявили о серьезности своих намерений, взяв пробы грунта.





Не слишком удачно складывается и диалог по Новгородской улице. Здание площадью 638,3 кв. м предприниматель выкупил в 2005 году у фабрики «Север». Сначала в нем разместился офис его ИТ-компании «ТВП». Когда программисты перебрались на 11-ю линию Васильевского острова, помещение сдали в аренду магазину мебели Teak House. После того как ретейлер съехал, летом 2019 года Мюллер-Мееркатц открыл там ресторан Don Bosco.

Все это время предприниматели не теряли надежду получить и соседний со зданием участок. Исторически земля 2,3 тыс. кв. м была в аренде у фабрики «Север». Но с новым собственником городские власти продлевать её отказались. Немецкий предприниматель попытался отстоять права в суде, но не преуспел. За зданием был закреплен лишь небольшой прилегающий участок. Остальной двор остался в собственности города, а фактически оказался заброшенным пустырем. Немецкая любовь к порядку не могла такого допустить. В итоге предприниматель взял на себя «бремя по содержанию участка»: там посадили елку и туи, а также разбили газон. Но соседняя территория, которую Смольный в 2016 году зачистил от гаражей, продолжила оставаться стихийной парковкой, отмечают местные жители.

Ярмарку предприниматели тоже были готовы поставить по закону, но осознали, что сперва им предстоит добиться включения участка в схему размещения нестационарных объектов. Точных сроков во время консультаций с чиновниками не прозвучало, поэтому Мюллер-Мееркатц и его партнеры решили поставить ярмарочные домики на свой страх и риск, говорит генеральный директор ООО «ТВП» Сергей Терехов. Но расчет не оправдался: 28 ноября ККИ демонтировал 6 из 10 сооружений, вылезших на городскую территорию.

По словам Терехова, в данный момент ярмарка возобновила работу в усеченном формате. Четыре домика, которые пощадили чиновники, стоят на участке, закрепленном за зданием. На спорной территории осталась только елка и туи: даже самовольно посаженные деревья невозможно убрать без порубочного билета. «Там больше нет сувениров и инклюзивных мастерских, но перекусить можно», – говорит он.

ООО «ТВП» готовится подавать иск к комитету по контролю за имуществом, требуя возмещения причиненных убытков в размере 900 тысяч рублей. Предприниматели настаивают, что не были должным образом предупреждены о готовящейся акции, а вынесенные в свой адрес постановления оспаривают в суде. Впрочем, шанс на победу невелик: по закону ККИ может освобождать участки, не обремененные договорами аренды, не дожидаясь решения судов.

Непростые конкуренты

В ООО «ТВП» не отрицают, что добиваются аренды участка в девелоперских целях. Так, в заявке, направленной в сентябре в комитет по инвестициям, компания сообщает, что хотела бы возвести на земле «объект культурно-досуговой деятельности». Как пояснил «Фонтанке» Сергей Терехов, речь идет о двухэтажном здании для банкетов и выставок. Постоянная экспозиция будет посвящена Антонию Малецкому — деятелю римско-католической церкви, который в начале 20-го века основал на соседней Кирилловской улице школу для мальчиков и заслужил прозвище «петербургский дон Боско» (Джованни Боско – основатель ордена салезианцев, один из самых известных католических святых 20-го века). Но девелоперская часть не отменяет благоустройства. «Мы хотим разбить на территории парк и готовы засадить его розами сорта Don Bosco», – сказал Сергей Терехов.

Но немецкий предприниматель опоздал. В ответе комитет по инвестициям сообщил, что уже рассматривает заявку другого претендента. По данным «Фонтанки», речь идет об ООО «Ламберас», основанном в 2015 году. В качестве основной деятельности предприятие указало «распиловку и строгание древесины». Но, судя по всему, понимать это нужно иронически. Так, компания выразила готовность возвести на двух участках площадью 3,7 тыс. кв. м на пересечении Новгородской и 10-й Советской улиц физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 16 тыс. кв. м. Администрация дала добро, при условии, что 3 тыс. кв. м достанутся Физкультурно-оздоровительному комплексу Центрального района в счёт инвестиционных отчислений. На них расположится 300-метровый бассейн, а также спортивный зал для футбола, волейбола и баскетбола с раздевалкой и трибунами на 100 зрителей. Осенью 2019 года КГА предварительно согласовал выделение земли под спортивный объект. После этого ГБУ «Управление инвестициями» рекомендовало инвестору уточнить концепцию и посоветовало запросить преференцию. Строители спортивных объектов могут претендовать на целевое предоставление земли и аренду за 1,5% от кадастровой стоимости, пояснили в комитете по инвестициям.

Параллельно с консультациями со Смольным у ООО «Ламберас» сменился собственник. По данным СПАРК, в конце октября владелицей компании стала Юлия Кобякова. Генеральным директором продолжил оставаться Михаил Пашаев, который владел «Ламберасом» с осени 2018 года. Участники рынка связывают оба имени с крупной строительной группой «Мегамейд». Так, Юлия Кобякова является директором благотворительного фонда «Строим Добро», совладельцем которого с марта 2019 года значится АО «Мегамейд», а до этого ЗАО «ХК Мегамейд». Михаил Пашаев является директором и совладельцем портала о строительном бизнесе «Кто строит» (ООО «Единый строительный портал»). Среди других собственников – ГБУ «Центр государственной экспертизы».

Группа «Мегамейд» известна на рынке благодаря нескольким миллиардным заказам для cтруктур, связанных с государством, — в частности, для Государственного управления обустройства войск (ГУОВ), – а также для ГУП «ТЭК СПб», Водоканала, СПб ГКУ «Управление заказчика» и других. Некоторые игроки рынка связывают «Мегамейд» со Станиславом Логуновым, который до 2012 года был директором СПбГАУ «Центр государственной экспертизы», а также ранее работал в Водоканале и комитете по строительству.

Михаил Пашаев заверил «Фонтанку», что связывать «Ламберас» с «Мегамейдом» неверно. «Это проект нескольких частных инвесторов, в том числе мой собственный. Пересечения просто подтверждают теорию рукопожатий. В нашем городе каждый с кем-то связан», – сказал он. Наличие в собственниках портала «Кто строит» городского ГБУ, по мнению предпринимателя, тоже не должно бросать тень на проект. «Я могу отдельно заниматься охотой, отдельно искусством, это не значит, что я художник-убийца», – отметил Пашаев. Подробности концепции застройки на Новгородской предприниматель уточнить отказался, сославшись на то, что пока она находится «на стадии предварительной разработки». Но подчеркнул, что это будет «социальный проект для Центрального района, который страдает от недостатка спортивных площадей».

По словам экспертов рынка торговой недвижимости, проект гигантского спортивного комплекса выглядит довольно утопичным. Куда более органично в застройку вписались бы бизнес-центр класса А или В+ со спортивной частью или апарт-комплекс бизнес-класса. «Данная зона уже не является депрессивной, как раньше, благодаря вводу «Невской ратуши» и строительству новых жилых комплексов», – говорит Андрей Бойков, партнёр Rusland SP.

Инвестиции в проект превысят миллиард рублей без учета стоимости участка и инженерных подключений, оценивает Игорь Кокорев, руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg. Спортивная часть более затратна по сравнению с офисами и апартаментами, говорит он. По словам Андрея Бойкова, апартаменты в данной локации удалось бы окупить за 3 – 4 года, офисные площади – за 7 – 8 лет. Но проект «Ламбераса», вероятно, придется корректировать: на заявленных 3,7 тыс. кв. м построить объект площадью 16 тыс. кв. м невозможно из-за градостроительных нормативов, говорит эксперт.





Пока «Ламберас» взял паузу для раздумий, заявка Давида Марии Мюллера-Мееркатца также оказалась в подвешенном состоянии. Но тем временем на участок на Новгородской появился третий претендент. Движение «Центральный район за комфортную среду обитания», представители которого после сентябрьских выборов вошли в совет депутатов МО «Смольнинское», предложило создать на месте пустыря рекреационную зону со спортивной площадкой, площадкой для скейтбордов, а также зоной для выгула собак.

«Это одно из немногих мест в районе, которое удалено от жилых квартир и достаточное для того, чтобы создать такую зону», – рассказал руководитель движения Ярослав Костров. По его словам, проект «Ламбераса» грозит стать очередной уплотнительной застройкой. В благие намерения немецкого ресторатора общественники тоже не верят. Депутаты «Смольнинского» направили запрос в КИО, чтобы прояснить статус участка, говорит Костров. Как только чиновники подтвердят, что он ни за кем не закреплен, муниципалитет сможет включить его в адресную программу благоустройства и после завершения работ поставить на свой баланс как территорию общего пользования. Расходы могут составить 30 млн рублей.

Галина Бояркова,«Фонтанка.ру»