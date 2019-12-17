«Шушарское стояние». Смольный пообещал Шушарам «социалку», жители хотели бы верить, но получается плохо

Чиновники Смольного после месяца пикетов жителей Шушар ответили им за «социалку» и транспорт.

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Жители Шушар с ноября как на работу ходили к Смольному – стоять в пикетах и требовать моратория на жилую застройку, не обеспеченную социальной и транспортной инфраструктурой. 17 декабря профильные чиновники встретились с разгневанными горожанами. Признали — ситуация сложная, и пообещали улучшения. Шушарцы услышали для себя неприятное: места для большой детской поликлиники в микрорайоне пока не нашлось, а до трамвая придется потерпеть с пересадками.

С 18 ноября с понедельника по пятницу обитатели Смольного, выглянув в окно, могли увидеть человека с плакатом — текст менялся, смысл оставался один: решение добиваться приема у Александра Беглова, от которого шушарцы ждали ответов на вопросы по проблемам микрорайона.

В итоге в Шушары поехал «строительный» вице-губернатор Николай Линченко. У дверей учебно-гостиничного комплекса СПбГАУ 17 декабря его встретили уже знакомым плакатом с требованием ввести мораторий на застройку микрорайона. Актовый зал был почти заполнен, но уже час спустя лица части присутствовавших в зале стали скучающими. Пикетчики позднее поделились с «Фонтанкой» наблюдениями – они засекли среди присутствовавших «активных горожан» трех заведующих детских садов и двух директоров школ.





Глава района Владимир Омельницкий кратко обрисовал ситуацию — в ближайшие три года район разрастется более чем вдвое. «Я не могу назвать её (ситуацию) критической, но она действительно сложная», – заявил чиновник. В микрорайоне строят две компании – «ФСК Лидер Северо-Запад» и «Дальпитерстрой». За 13 лет в Шушарах появился 41 дом, это более 784 тысяч квадратных метров жилья, а население увеличилось до 29 тысяч человек. До 2023 года в микрорайоне появятся еще 818 тысяч квадратных метров жилья — 33 многоквартирных дома. Прирост населения в течение следующих трех лет может составить более 40 тысяч человек. Между тем школы почти в два раза переполнены. Строить «социалку» за счет бюджета невозможно — почти 90% территории Шушар находятся в частной собственности застройщиков.

Во время выступления чиновника в зале взвился плакат с требованием моратория. Но выступающий подглядывал в подготовленные материалы и творчество шушарцев разглядел не сразу.

Замглавы комитета по строительству Евгений Барановский дополнил картину: дисбаланс между социалкой и жильем в Шушарах стал очевидным еще в 2008 году. «Законодательно мы не имели механизмов для того, чтобы каким-то образом корректировать планы застройщика на собственной земле. В 2018 году нам удалось законодательно урегулировать и увязать строительство социальной инфраструктуры и жилья — вступили изменения в правила землепользования и застройки», – пояснил он.

Владелец и директор «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров пришел на встречу и пообещал завершить строительство школы в поселке Ленсоветовский, переориентировать средства на строительство взрослой поликлиники и напомнил, что компания уже получила разрешение на строительство школы и детского сада. «В 2020 – 2021 годах мы сильно подтянем инфраструктуру, и гарантирую вам, что социальная обстановка разрядится», – добавил бизнесмен.

Посыпались вопросы. «Нам каждый раз придется стоять у Смольного, чтобы элементарно дороги стали нормальными, потому что наши дети ходят в школу в потемках? Я вчера ехала и поймала себя на мысли, что я не хочу сесть в тюрьму, потому что я кого-то собью. Абсолютно не видно ни единого ребенка на пешеходном переходе», – встала одна из жительниц. Её сосед потребовал от чиновников выложить в открытый доступ соглашения с застройщиком по срокам строительства «социалки».

«У нас как раз на выходе общее соглашение по финансированию завершения указанных объектов. Уверяю, до Нового года эти документы будут опубличены... Дефицит бесспорный. Катастрофический, – согласился вице-губернатор Линченко после выкриков из зала. – И меры сейчас принимаются чрезвычайные. Когда соглашения будут подписаны, будут вам представлены. И это будет вселять уверенность, что объекты будут построены в указанные сроки».

Когда слово дали «ФСК Лидер Северо-Запад», представитель компании Кирилл Крутиков пообещал до конца года получить разрешение на ввод второй очереди, где есть помещения под встроенный детсад, и выразил надежду, что в январе – феврале 2020 года город оформит объект в собственность города.





Замглавы КРТИ Валерий Молодец напомнил слушателям о хорошем: строительстве трамвайной линии от станции метро «Балканская» до поселка по Новгородскому проспекту. В 2020 году — разработка проектной документации, плановый срок выхода на объект — конец 2020 года, первый этап, до Шушар, планируется завершить к концу 2023 года.

«Идет передача в собственность города объектов улично-дорожной сети поселка — Окуловская, Вишерская [улицы]. Все дороги имеют признаки дороги. Но, к сожалению, это не дороги. Они не освещены, не имеют тротуара, проезжая часть не соответствует требованиям. Вы говорите, что переходить их опасно, социальный транспорт пустить на них невозможно, отсутствие остановок и так далее», – добавил Молодец и тем самым наступил на вторую больную мозоль шушарцев.

«Нельзя ли эти 16 миллиардов, которые вы планируете потратить на трамвай... сделайте нам виадук. Пушкинскую пробейте, через Витебский проспект, железную дорогу — к станции метро «Шушары». Зачем вы её вообще назвали «Шушары», я не знаю, – подколола одна из жительниц. – Сделайте нам виадук, это по цене столько же будет стоить. Трамваем могут воспользоваться только жители, которые не ездят личным транспортом, а так жители, которые на машинах, не будут стоять на том же Витебском проспекте», – предложила одна из жительниц.

«А которые не на машинах?» – возразили чиновники. «Автобус пустите — от Шушар до станции метро «Шушары», - не растерялась автор предложения. – И все, Купчино разгрузится в два раза». Чиновники не уступали — приоритет за общественным транспортом, а в Купчино есть перехватывающие парковки.

Оксана Балакина подняла вопрос отмены в 2020 году в рамках транспортной реформы маршрутки К3. «По мнению большинства жителей, отменять маршрут нельзя: поликлиник, садов, школ не хватает, и один из выходов — поездки в Московский, Фрунзенский районы. Маршрут очень сильно облегчает жизнь всем Шушарам. Если вы его уберете, будет бунт. Маршрут Шушары — Садовая должен быть», – выступающую поддержали аплодисментами. По числу хлопающих можно предположить долю шушарцев среди присутствовавших.

В ответ чиновники возразили — маршрут длинный, за рулем — взрослые мужчины, и без обустройства бытовых помещений для них запуск государственного транспорта вместо К3 невозможен. Замдиректора ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий сообщил, что вариант решения — вывоз жителей к станции метро «Звездная» на транспорте с 50-минутным интервалом, а до Садовой — через пересадку. В зале зароптали.

«Мы понимаем, что это могут быть материальные затраты людей, поэтому сейчас мы обсуждаем в Санкт-Петербурге ввести билет, который позволяет на наземном транспорте осуществлять бесплатную пересадку», – добавил Процкий.

«Вы нас не уважаете, вы не решаете наши проблемы, – посыпались обвинения из зала. – Вы почему жителей доводите? Почему мы хуже какого-то там, не знаю... Центрального района?» Чиновники поспешили заверить, что Шушары — полноценный район Петербурга. «Вы сюда сирот и инвалидов высылаете — без социнфраструктуры! Почему, чем они хуже?» – гневались в зале.

Стройная девушка в красном платье потребовала решить вопрос со строительством большой детской поликлиники: «Я мама пятерых детей. Наш дом пока что заселен только наполовину в лучшем случае, квартиру мне предоставил город. У нас четыре корпуса по 26 этажей огромных семей. Сейчас введут в эксплуатацию три огромных дома, где тоже есть соцжилье. И прибавится еще больше детей. Все, что было перечислено, — это временные меры. Очень много многодетных семей. И вы оставляете нас без отдельной поликлиники?»

Ответчики напомнили, что в Славянке будет построен огромный поликлинический комплекс на 80 тысяч жителей. «Так это опять транспортная доступность, – возразила многодетная мама, – а пешеходная?» Ей пообещали «трамвайную доступность», что возмутило слушателей, которые обратили внимание, что ездить с несколькими детьми очень сложно.

«Три года назад решали вопрос по отдельно стоящей поликлинике в Шушарах, но земельного участка в госсобственности нет», – вмешалась замглавы Пушкинского района Вера Семенова.

«Вы говорите, вы приняли меры по поддержке застройщика. Но почему тогда застройщик не может передать безвозмездно городу участок под строительство поликлиники?» – возмущались шушарцы. «Таких земельных участков нет», – отрезала Семенова. Ей припомнили, что обсуждался вариант напротив дома № 20 по Первомайской улице. «Вы историю земельного участка знаете. Там уже другой собственник», – заметила замглавы района.

«А вы из какого района переехали?» – поднялась с вопросом женщина из первого ряда и рассказала, что её дочери в Центральном районе тоже приходится ездить с детьми в поликлинику. «Вы кто вообще?», «А зачем нам делать хуже, потому что у вас хуже?», «Давайте еще с деревней сравним!», «Центральный — это сложившийся район», «У нас поля вокруг, и с полями не могут найти кусок земли, чтобы построить клинику», – градом посыпалось в ответ.

В конце Николай Линченко заверил: «У нас новые разрешения [на строительство] практически не выдаются. Достаточно тяжелое наследство досталось — большое количество разрешений на строительно-монтажные работы выдано. Хочу отметить, что даже застройщики, понимая всю тяжесть ситуации в поселке Шушары, сегодня не торопятся выходить на площадку. У них задача не просто построить — у них задача в конечном итоге продать, правда?»

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»