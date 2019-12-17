В УФАС снова жалуются на аукционы по содержанию дорог. В Смольном говорят, что не могут дробить работы дальше

В петербургское УФАС направлена жалоба на аукционы по содержанию автомобильных дорог в первом полугодии 2020 года. Заявитель считает, что дело о снежном картеле не научило чиновников выбирать подрядчиков.

Автором жалобы стал Александр Шуршев — юрист петербургского штаба Алексея Навального. По его словам, в документацию включены функционально и технологически не связанные между собой работы, которые относятся к различным кодам по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности: содержание дорог, оценка их технического состояния, вывоз снега и уборка. Это приводит к укрупнению лотов и ограничению конкуренции.

При этом Шуршев напоминает, что аналогичные закупки проводились комитетом по благоустройству в 2018 году; в итоге УФАС выявило нарушение закона «О защите конкуренции».

В связи с этим заявитель просит провести проверку и возбудить дело.





В комитете по благоустройству с претензиями не согласны. «Учитывая, что в состав объектов закупки включены те работы, которые законодательством о дорожной деятельности отнесены к содержанию автомобильных дорог и связаны друг с другом технологическими процессами, комитет считает нецелесообразным, а в ряде случаев и невозможным, деление закупок на множество видов работ», – сообщили в ведомстве. Кроме того, комитет сообщили, что учел замечания УФАС, изложенные в предписании: «В частности, исключены из состава закупки работы по оценке технического состояния автомобильных дорог и снижена финансовая нагрузка на участников закупки».

В УФАС подтвердили поступление заявления. По словам ведомства, на его рассмотрение отводится месяц.

Напомним, 18 аукционов — по числу районов – на содержание дорог комблаг объявил в конце ноября. Общая начальная сумма — 6,2 млрд рублей. Конкурсные процедуры проходили на фоне недавно законченного дела о «снежном картеле». Оно было возбуждено в отношении постоянных подрядчиков комитета, а также самих чиновников по итогам аукционов на 2019 год. Среди прочего, УФАС пришло к выводу, что заказчик необоснованно укрупнял лоты, объединяя районы и различные виды работ.

Накануне стало известно об итогах аукционов на первое полугодие 2020 года. На каждый из них заявилось по одному участнику. По Калининскому району итогов до сих пор нет.