Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +3
$ 62.53р
69.68р
19:17 17.12.2019
Расширенный поиск

Бизнес
17.12.2019 17:20
Печать

В УФАС снова жалуются на аукционы по содержанию дорог. В Смольном говорят, что не могут дробить работы дальше

В петербургское УФАС направлена жалоба на аукционы по содержанию автомобильных дорог в первом полугодии 2020 года. Заявитель считает, что дело о снежном картеле не научило чиновников выбирать подрядчиков.

Автором жалобы стал Александр Шуршев — юрист петербургского штаба Алексея Навального. По его словам, в документацию включены функционально и технологически не связанные между собой работы, которые относятся к различным кодам по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности: содержание дорог, оценка их технического состояния, вывоз снега и уборка. Это приводит к укрупнению лотов и ограничению конкуренции.

При этом Шуршев напоминает, что аналогичные закупки проводились комитетом по благоустройству в 2018 году; в итоге УФАС выявило нарушение закона «О защите конкуренции».

В связи с этим заявитель просит провести проверку и возбудить дело.


В комитете по благоустройству с претензиями не согласны. «Учитывая, что в состав объектов закупки включены те работы, которые законодательством о дорожной деятельности отнесены к содержанию автомобильных дорог и связаны друг с другом технологическими процессами, комитет считает нецелесообразным, а в ряде случаев и невозможным, деление закупок на множество видов работ», – сообщили в ведомстве. Кроме того, комитет сообщили, что учел замечания УФАС, изложенные в предписании: «В частности, исключены из состава закупки работы по оценке технического состояния автомобильных дорог и снижена финансовая нагрузка на участников закупки».

В УФАС подтвердили поступление заявления. По словам ведомства, на его рассмотрение отводится месяц.

Напомним, 18 аукционов — по числу районов – на содержание дорог комблаг объявил в конце ноября. Общая начальная сумма — 6,2 млрд рублей. Конкурсные процедуры проходили на фоне недавно законченного дела о «снежном картеле». Оно было возбуждено в отношении постоянных подрядчиков комитета, а также самих чиновников по итогам аукционов на 2019 год. Среди прочего, УФАС пришло к выводу, что заказчик необоснованно укрупнял лоты, объединяя районы и различные виды работ.

Накануне стало известно об итогах аукционов  на первое полугодие 2020 года. На каждый из них заявилось по одному участнику. По Калининскому району итогов до сих пор нет.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      17.12.2019 18:00

      Новая квартира по новогодней цене

      Наступает время приятных сюрпризов и подарков. Время, когда в чудеса верят взрослые так же, как дети. В канун Нового года принято не только загадывать желания, но и строить планы. Мечтали об улучшении жилищных условий? Пора приступить к реализации мечты!
      Setl Group
      17.12.2019 16:38

      «Петербургская Недвижимость» открыла шоу-рум с мансардой в ЖК «Зеленый квартал»

      В жилом комплексе «Зеленый квартал на Пулковских высотах» начал работать уникальный шоу-рум: он располагается в просторной двухкомнатной квартире евроформата с мансардными окнами и открытой террасой.
      АО «Альфа-Банк»
      17.12.2019 15:49

      Альфа-Банк - лучший российский банк для корпоративных клиентов

      Альфа-Банк в очередной раз подтвердил статус ведущего корпоративного банка России, став лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019.
      ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
      17.12.2019 15:36

      Все в сад

      Строительная компания "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию здание детского сада в поселке Ленсоветовский. В настоящее время начинается процедура передачи детского учреждения в собственность Санкт-Петербурга.
      предоставлено компанией ARKAN
      17.12.2019 15:22

      ARKAN спас сразу два Range Rover Vogue

      В Петербурге началась охота на Land Rover. Системам ARKAN удалось предотвратить сразу несколько попыток угона этих автомобилей.
      СК «Инвестторг»
      17.12.2019 12:43

      СК «Инвестторг»: строительство ЖК «Европейский парк» идет полным ходом

      Продолжаются строительные работы на объектах компании «Инвестторг» в Кудрово. В частности, в ЖК «Европейский парк» монолитные работы выполнены на 100% в секциях 1-2.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      17.12.2019 11:33

      Более 80% операций клиенты Банка «Санкт-Петербург» проводят в онлайн-каналах

      Банк «Санкт-Петербург» подводит предварительные итоги цифровизации бизнеса в 2019 году.
      Setl Group
      17.12.2019 11:20

      Третий детский сад открылся в ЖК «Чистое небо»

      В жилом комплексе «Чистое небо» на севере города открылся третий муниципальный детский сад. Он рассчитан на 220 малышей. Для них в садике готов бассейн, а во дворе благоустроена большая игровая зона.
      АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      17.12.2019 10:38

      Компания «СТ-Новоселье» – обладатель золотого сертификата программы «Надежные организации строительного комплекса - 2019»

      Компания «СТ-Новоселье», входящая в объединение «Строительный трест», стала обладателем золотого сертификата программы «Надежные организации строительного комплекса – 2019», которая проводится в рамках премии «Российский строительный Олимп».
      ГК «Полис Групп»
      16.12.2019 17:28

      Школа на 1175 мест в ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп» готова

      В школе на 1175 мест в составе проекта ЖК «Краски лета» идут финальные отделочные работы. Высокую готовность объекта, а также сотрудничество девелопера с властями региона оценил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.
      фото предоставлено пресс-службой «Строительный трест»
      16.12.2019 16:59

      ЖК «Сосновка» – лауреат премии «КАИССА-2019»

      Жилой комплекс «Сосновка» от компании «Строительный трест» был признан лучшим проектом на рынке жилья бизнес-класса по итогам XXV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2019».
      pixabay.com
      16.12.2019 16:40

      МегаФон автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового робота

      МегаФон запускает новое облачное решение «Интеллектуальная обработка вызовов» на базе технологии искусственного интеллекта. Оно поможет бизнесу автоматизировать рутинные задачи сотрудников и сократить расходы на операционную деятельность.