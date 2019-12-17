Забег Дедов Морозов, Новый год и арт-фестиваль перекроют центр Петербурга в декабре

Новогодние мероприятия уже с грядущих выходных начнут перекрывать движение транспорта в центре Петербурга. А парковку на некоторых улицах запретят еще раньше. Об изменениях 17 декабря сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

В субботу, 21 декабря, ООО «Эркер» проведет массовое мероприятие «Забег Дедов Морозов». В связи с этим с 17:00 до 21:00 будет перекрыто движение по:

Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка;

Аптекарскому переулку;

нечетной стороне набережной Мойки от 2-го Садового моста до Дворцовой площади;

Певческому проезду (вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади);

набережной Зимней канавки от Миллионной до набережной Мойки;

Мошкову переулку.





Кроме того, с 0:01 19 декабря до 17:00 21 декабря будет запрещена остановка на участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до Аптекарского переулка, в Аптекарском переулке и на нечетной стороне набережной Мойки от Аптекарского до Дворцовой площади.

Из-за мероприятий, приуроченных к встрече Нового, 2020 года, которые будет проводить СПб ОО «Звезда Надежды», закроют движение транспорта по следующим улицам:

с 10:00 30 декабря до 10:00 1 января – по Певческому проезду (вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой), проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади и участку Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;

с 20:00 31 декабря до 4:30 1 января – по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского;

с 2:00 до 4:00 1 января – по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового до Троицкого моста и по Биржевой площади.

Помимо этого, с 22:00 19 декабря до 22:00 21 декабря и с 8:00 27 декабря до 23:00 3 января будет запрещена остановка транспорта в Певческом проезде вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади.

А кроме новогодних мероприятий в субботу, 21 декабря, схему движения транспорта в центре Петербурга изменит MISP MEDIA-ART FESTIVAL, который проводит СПб ГБУК «Центральный выставочный зал «Манеж». С 16:00 до 22:00 будет прекращено движение по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Театральной площади до Львиного переулка.

Также с 16:00 20 декабря до 16:00 21 декабря на этом участке будет запрещена остановка.