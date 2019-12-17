Тепло, дожди и наводнение. Погода в Петербурге стремится побить температурный рекорд и затопить горожан

Синоптики на среду, 18 декабря, обещают горожанам локальный апокалипсис. В списке все возможные «радости» – аномальные температуры, проливные дожди и штормовой ветер с наводнением.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, к середине рабочей недели ночью в городе будет небольшой дождь, местами замерзающий до снега. Ветер до середины дня будет умеренным, дуть с юга. Во второй половине среды возможны порывы до сильного и смещение потока к западу. Температура днем – до +6 градусов.

Сухие цифры и слова расшифровывают специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По словам последнего, циклон разгуляется ближе к ночи 19 декабря, ветер над Финским заливом порывами будет достигать 28 метров в секунду, дуть будет с запада, что гарантирует городу наводнение. Вода поднимется примерно до двух метров, что приведет к закрытию дамбы. Однако Колесов отметил, что предметные прогнозы в дирекцию Комплекса защитных сооружений Гидрометцентр направит завтра, когда будут ясны более конкретные часы урагана. Над городом ветер также будет сильным, но до опасных 25 м/с, скорее всего, не дотянет.

Леус добавляет, что в Северной столице будет очень тепло и, возможно, Петербург побьет суточный рекорд 1956 года, который составляет +6,4. «При этом ожидаются дожди, временами сильные, выпадет около 10–12 мм осадков, это почти четверть нормы декабря», – пишет синоптик.

Колесов отметил, что ненастье будет бушевать не очень долго. Ко второй половине дня 19-го числа всё, прогнозируют специалисты, стихнет, а 20 декабря ожидается мороз до -2 градусов.



