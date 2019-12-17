По делу бывшего областного вице-губернатора Коваля ФСБ пришла за депутатом от «Единой России» Маханёк. Ей припомнили хищения у «Газпрома»

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елена Маханёк задержана по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом 17 декабря сообщает Следственный комитет.

Во вторник Маханёк в сопровождении сотрудников Федеральной службы безопасности доставлена в петербургский Следком, где вместо свидетеля в делу бывшего вице-губернатора Ленобласти Олега Коваля получила статус подозреваемой. Народной избраннице готовятся предъявить обвинение, решается вопрос о мере пресечения.

По версии следствия, Коваль похищал средства, являясь заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям компании «Газпром газораспределение» («дочка» «Газпрома»). Он якобы заключил два лукавых договора на строительство баз газового хозяйства в Вологодской области в 2013 году с близкой ему фирмой. Компания получила деньги, но не сдала объект. Ущерб составил более 21 млн рублей. В СК уточнили, что бывший чиновник действовал в сговоре с Маханёк, часть похищенных средств уходила на счета подконтрольных ей юрлиц.

Как писал 47news, Коваль заключил сделку со следствием, возместил ущерб и в июне смог покинуть изолятор на Шпалерной. К октябрю его дело от ФСБ передали в производство Следственного комитета, который, как предполагалось, должен добавить в обвинение наступательного уклона.



