Вторая «Звезда»: Росатом захотел еще одну суперверфь на Западе России

Заместитель генерального директора «Росатома» Вячеслав Рукша заявил, что сечинская «Звезда» (в приморском городе Большой Камень) в одиночку не справится с постройкой крупнотоннажного флота арктического класса для перевозок по Северному морскому пути. Нужна еще одна суперверфь, потому что у страны мало технологических мощностей, чтобы строить суда дедвейтом 70–100 тысяч тонн.

«У нас крупнотоннажное (строительство) ведет только «Звезда», и, может быть, завод в Керчи, где свои ограничения. Фактически такой набор судов арктического класса надо в подпрограмму отдельную выделить. Но такое ощущение, что без еще одной верфи серьезной – не знаю, на западе или где-то – вряд ли такую задачу решить», – цитирует 17 декабря Рукшу «Интерфакс».

«Фонтанка» рассказывала, что создание «Звезды» – стройка размаха Магнитки и Беломорканала за 200 млрд рублей. Огромную новую верфь возглавляют специалисты из Петербурга, у станков – тоже они. Людей заманивают зарплатами и жильем. Профессионалы исчезают вместе с заказами, как, например, новый ледокол «Лидер», который увели из-под носа у Балтийского завода.



