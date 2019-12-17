Двадцать лет в подполье. Семейство Бовта искали по всей стране

О возможном создании Андреем Бовтом семейной секты родственники его жены начали догадываться двадцать лет назад, но всероссийский поиск ни к чему не привел.

Следы супруги Бовта – сейчас ей 47 лет – затерялись в 2000 году, свидетельствуют данные ориентировок, которые ее родственники рассылали в Сети. Из них следует, что женщина исчезла после смерти родной матери.

«Последний раз мы виделись на похоронах, – писала в 2017 году ее двоюродная сестра. – Муж приобщил ее к какой-то религии, запретил общение с родственниками. Мать мужа не дает никакой информации».





Сообщения о пропаже женщины размещались в профильных группах соцсетей по поиску людей.

Андрей Бовт подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Его задержали накануне в особняке деревни Химози Гатчинского района. Женщина, которую искали родственники, приходится подозреваемому двоюродной сестрой. Она родила восьмерых детей.

В особняке нашли арсенал оружия и боеприпасов и бронежилеты с логотипом ФСБ. Бовт уверяет, что служил в спецподразделениях.