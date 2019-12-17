Госдума России одобрила законопроект о трудоустройстве иностранных студентов

Государственная дума ФС РФ на пленарном заседании 17 декабря приняла в первом чтении законопроект о трудоустройстве в РФ иностранных студентов без специального разрешения, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы стали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы во главе со спикерами Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Авторы инициативы отмечают, что в соответствии с действующим законодательством без разрешения на работу осуществлять трудовую деятельность в России вправе лишь иностранцы, обучающиеся по программам ВПО, причем в свободное от учебы время в образовательных организациях, где они учатся, в хозяйственных обществах или партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями, в которых они обучаются. Кроме того, иностранцы, обучающиеся на очном отделении, имеют право на трудовую деятельность только на основании разрешения на работу, выдаваемого по сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу соответствующего разрешения.



