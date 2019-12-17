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Власть
17.12.2019 19:04
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«Там за несколько месяцев не разберешься». Сергей Харлашкин уходит в «Метрострой» с обратным билетом, но без иллюзий

Совет директоров «Метростроя» выбрал нового начальника. Глава КРТИ Сергей Харлашкин возвращается в бизнес, а эксперты называют его первой ласточкой госкапитализма.

«Там за несколько месяцев не разберешься». Сергей Харлашкин уходит в «Метрострой» с обратным билетом, но без иллюзий

Сергей Харлашкин//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Заседание совета директоров «Метростроя» с заранее известным результатом тем не менее проходило в духе старых фильмов о тайных обществах. Копия всегда хуже оригинала: ко входу в офис «Метростроя» на Загородном действительно подъехали несколько черных автомобилей, но были это не бронированные джипы, а хорошо знакомые смольнинские Camry. Вход в здание тоже загораживал не излучающий угрозу человек с одним наушником, а пожилой охранник. «Велено никого не впускать», – добродушно сообщил он корреспонденту «Фонтанки». При этом, по его же собственному признанию, в лицо чиновников он не  знает. Теоретически это означает, что любой человек деловом костюме уверенной походкой смог бы пройти в здание.

Компанию корреспонденту составляли трое бывших сотрудников «Метростроя», до сих пор не получивших зарплаты. Но их, с такой-то проблемой, тем более не впустили.

Заседание совета директоров началось в 15:00 и продлилось минут 40. Первым из здания вышел  зампредседателя комитета по транспорту Олег Матвеев, который сходу отказался отвечать на вопросы, пообещав, что компания все официально расскажет. За ним потянулись и остальные, такие же неразговорчивые. Зампред КРТИ Иван Каргин лишь подтвердил, что собрание пошло без эксцессов и что компанию с четверга временно единолично возглавит Сергей Харлашкин. Пресс-служба «Метростроя» уточнила: из 8 собравшихся 7 проголосовали «за».

Узнать имя бунтаря «Фонтане» не удалось, дальше каждый может предположить сам. Помимо названных уже Каргина и Матвеева, в совете директоров «город» представляют  замглавы КИО Александр Герман и замначальника «Петербургского метрополитена» Павел Данков. Там же -  нынешний гендиректор Николай Александров, которому и выбирали замену, а также его отец Вадим Александров. Остальные члены совета: замдиректора «Метростроя» Александр Петров, директор «Управления механизации» «Метростроя» Николай Лаптев и бывший руководитель УМ Андрей Шахов. 


Вообще, согласно закону «Об акционерных обществах», совет директоров может избирать гендиректора, если это предусматривает устав предприятия. Устав «Метростроя» этого не предусматривает, выбор единоличного исполнительного органа — компетенция общего собрания акционеров. Однако есть отдельное положение предприятия: «Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению общего собрания и другие), то до момента избрания нового генерального директора, совет директоров вправе принять решение об избрании временного единоличного исполнительного органа» (необходимо набрать 2/3 голосов).

Надо думать, понятие «и другие» включает нахождение гендиректора под арестом по делу о растрате.  20 февраля пройдет внеочередное собрание акционеров в очной форме для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Николай Александрова.

Напомним, Александров сменил своего отца на должности гендиректора в 2017 году. В декабре 2019 он был арестован  по делу о растрате. Следствие ФСБ считает, что вместе с главой УПТК «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым Александров организовал заключение подложного договора о закупке щебня для строительства станций фиолетовой линии. 178 млн по этому контракту за несуществующий щебень ушли на счета БТР, были обналичены и переданы фигурантам.

О том, что именно действующего председателя КРТИ Сергея Харлашкина город выдвинет в качестве кандидатуры на место Александрова, «Фонтанка» узнала 13 декабря. Несмотря на то, что в «Метрострой» приходит, по сути, его многолетний заказчик, для пока еще чиновника это кажется визитом  на враждебную территорию. Тяжелое состояние «Метростроя» внутри предприятия многие объясняют конфликтом со Смольным, который отказывал в оплате работ. КРТИ, в свою очередь, настаивал на том, что закрыть акты не позволяет качество этих самых работ и исполнительной документации. К тому же город много лет пытался получить контроль над предприятием, а независимые акционеры сопротивлялись. И понятно, как в этом контексте воспринимается последовательность событий: «Метрострой» не идет на сближение с городом — гендиректора «Метростроя» отправляют под арест — совет директоров чуть ли не единогласно назначает представителя Смольного. «Фонтанка» попыталась выяснить, что по поводу назначения думает комиссия по урегулированию конфликта интересов. Однако ни в комитете по кадровой политике, ни в КРТИ оперативно ответить не смогли.

По данным «Фонатнки», в правительстве  приход Харлашкина в «Метрострой» изначально рассматривался как временная мера. «Должен был прийти, навести там порядок за несколько месяцев и вернуться  в комитет, – говорит источник в транспортном блоке. – Но он иллюзий по поводу возвращения не питает, там за несколько месяцев не разберешься». Сам глава КРТИ не стал комментировать вопрос о «временности» своего назначения. Добавим, едва ли не последним его действием на прежней должности стало решение о перераспределении средств в 2019 году: полмиллиарда добавили на Красносельско-Калининскую линию метро. 

Глава информационно-аналитического агентства «INFOLine» Иван Федяков считает, что деловой климат такие истории не улучшают. «Все видят, что это фактически возврат к госкапиталзиму, пусть даже в рамках этого конкретного случая». При этом он полагает, что иначе кризис в «Метрострое» закончиться и не мог, так как в городе слишком сильна взаимная зависимость заказчика и подрядчика. «Город не может из репутационных соображений  ни при каких обстоятельствах отказаться от контрактов на строительство метро — а расторжение означало бы паузу на несколько лет, так как другой подрядчик не смог бы оперативно заместить оборудование, – говорит эксперт. – С другой стороны  и сам «Метрострой» зависим от городского заказа целиком, за редким исключением. В Москве несколько строителей — но там и емкость рынка больше. Это замкнутый круг: наши объемы не дают возможности для появления нового подрядчика — но объемы таковы потому, что многие решения принимаются крайне неэффективно. И здесь есть и вина «Метростроя», и вина городских властей». 

Решение о том, кто займет место Харлашкина в комитете, не принято. Сотрудники самого ведомства рассказали «Фонтанке», что были взбудоражены слухами о приходе главы Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти Кирилла Полякова. Подозрения лишь усилились после того, как губернатор внес кандидатуру экс-министра транспорта Максима Соколова на должность вице-губернатора, так как Поляков несколько лет был его советником. Однако на данный момент, по информации «Фонтанки», наиболее вероятным является назначение одного из заместителей Харлашкина, а бюрократическая логика подсказывает фамилию первого зампреда Андрея Семчанкова. Впрочем, вероятное появление Полякова в транспортном блоке это не отменяет: там еще осталось, что возглавлять.


Николай Кудин, Михаил Грачев,
«Фонтанка.ру»

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