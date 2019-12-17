Запрещенному ИГИЛ не удалось устроить серию терактов в ЕС на Рождество. Все трое подозреваемых могут быть родом из России

Сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» собирались устроить серию терактов в период Рождества в Австрии, Франции, Германии и в Люксембурге. Их поймали благодаря анонимке.

«Три сторонника ИГИЛ планировали <...> нападения и в Германии, Франции и Люксембурге. <...> Служба безопасности получила анонимные доказательства о планах 24-летнего главного подозреваемого и его предполагаемых сообщников в возрасте от 25 до 31 года. <...> На прошлой неделе предполагаемые сообщники были взяты под стражу», – сообщает l 17 декабря издание Bild.

Официальные лица Австрии крайне неохотно комментируют произошедшее, а само дело было засекречено.





Журналистам из APA стало известно, что все трое якобы относятся к одному из народов России, проживающему на Северном Кавказе. Являются ли они уроженцами РФ, не сообщается.

Инициатором серии терактов оказался уже отбывающий наказание за связь с террористическими организациями 24-летний мужчина. Ранее он собирался поехать в Сирию и присоединиться к ИГИЛ. Связь с сообщниками он держал по телефону. Мужчина, по версии следствия, планировал сбежать из тюрьмы, а затем устроить взрыв на рождественской ярмарке перед собором Святого Стефана в Вене. После этого со своими сообщниками он хотел перебраться в другие города и устроить теракты уже там.

Адвокат главного подозреваемого Вольфганг Блашиц настаивает на невиновности своего подзащитного, указывая на его интегрированность в австрийское общество.