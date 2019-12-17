«Петербургская Недвижимость» открыла шоу-рум с мансардой в ЖК «Зеленый квартал»

Setl Group

В жилом комплексе «Зеленый квартал на Пулковских высотах» начал работать уникальный шоу-рум: он располагается в просторной двухкомнатной квартире евроформата с мансардными окнами и открытой террасой.

Посетители смогут оценить все достоинства необычной планировки. Так, мансардные окна делают квартиру более светлой и визуально расширяют пространство, а неостекленная терраса позволит обустроить дома лаундж-зону. В шоу-руме выполнена отделка по стандартам «Итальянские коллекции» в стильной цветовой гамме «Ваниль».

Малоэтажный ЖК «Зеленый квартал» от Setl Group строится на Пулковском шоссе, в престижном Московском районе. До станции метро «Московская» — 20 минут езды. Проект отличается оригинальным благоустройством: на территории высадят яблочный, вишневый и сиреневый сад, а также четыре аллеи и еловый сквер. Собственная инфраструктура включает две школы и два детских сада, шахматный клуб и медцентр, магазины и кафе на первых этажах домов.

Setl Group

Посетить шоу-рум в ЖК «Зеленый квартал» можно по предварительной записи по телефону 33-55555. По будним дням до жилого комплекса ходит автобус: он отправляется от Московского проспекта, 212, в 9:30, 11:30, 14:30 и 16:30.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный продавец всех жилых комплексов Setl Group.

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ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф